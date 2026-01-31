Votação popular para eleger a Corte do Carnaval VotuShow 2026 começa nesta sexta-feira

Público poderá votar pelo aplicativo Conecta Votuporanga a partir das 17h; vencedores vão representar o município e animar os dias de Carnaval.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que tem início nesta sexta-feira (30.jan), a partir das 17h, a votação popular para a eleição da Corte do Carnaval VotuShow 2026. A escolha será realizada exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível gratuitamente para Android e iOS.

A votação popular seguirá até a quinta-feira (5/2), véspera do concurso presencial, exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga, sendo permitido apenas um voto por CPF, garantindo a transparência e a lisura do processo.

A iniciativa integra o processo oficial de escolha da Corte, que será composta por Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval, responsáveis por representar o município durante o período carnavalesco.

Os eleitos terão a missão de levar alegria, energia e contagiar a cidade nos dias de folia, fortalecendo a tradição e o espírito festivo de Votuporanga, reconhecida como a “Terra da Folia”.

Concurso

O concurso presencial será na sexta-feira (6/2), às 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada aberta ao público. Além da avaliação técnica realizada por um corpo de jurados especializados, a participação popular garante pontuação adicional aos candidatos mais votados no aplicativo. O candidato a Rei Momo e a candidata a Rainha que obtiverem o maior número de votos populares receberão cinco pontos extras, que serão somados à nota final atribuída pelos jurados. O título de Princesa será destinado à candidata que alcançar a segunda maior pontuação geral.

Durante todo o processo, os candidatos estão recebendo apoio e suporte da comissão organizadora, formada por representantes da sociedade civil (voluntários) e membros dos Conselhos Municipais de Política Cultural (CMPC) e de Turismo (COMTUR). Entre as ações de preparação, estão ensaios e workshops voltados à comunicação, samba, maquiagem, moda e desfile, além da gravação de conteúdos padronizados para as mídias sociais institucionais.

A eleição da Corte do Carnaval VotuShow 2026 reforça o compromisso do município com a valorização da cultura popular, o incentivo à participação da comunidade e o resgate das tradições carnavalescas. “Os vencedores irão participar da programação oficial do Carnaval, representando Votuporanga em diversas atividades ao longo do evento”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Mais informações sobre o concurso, material completo dos candidatos nas redes sociais da Prefeitura, edital com regulamento e demais etapas da eleição estão disponíveis no site da Prefeitura de Votuporanga ou podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (17) 3405-9670.