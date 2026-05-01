Mostra de Cenas Curtas – No Foco encerra 4ª edição e fortalece o teatro local em Votuporanga

Evento gratuito valorizou artistas do município, promoveu formação e incentivou a diversidade das artes cênicas.

Entre cenas intensas, encontros criativos e muita expressão artística, a 4ª edição da Mostra de Cenas Curtas – No Foco chegou ao fim no último fim de semana deixando sua marca na cena cultural de Votuporanga. Realizada pela Prefeitura, em articulação com a Secretaria de Cultura e Turismo, a programação foi desenvolvida de 23 a 26 de abril, reafirmando o compromisso com o incentivo às artes cênicas e a valorização dos talentos locais.

Com atividades distribuídas entre o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, o Instituto Federal e o Parque da Cultura, a Mostra reuniu 51 artistas, sendo 32 do município e 19 convidados, sendo os grupos locais: Coletivo Terceiro Ato, Cia. Atenas, Carina Souza e Amigos, Abayomi Cia. de Teatro, Cia. de Tudo um Muito, promovendo intercâmbio de experiências e o fortalecimento da produção teatral.

Ao todo, foram apresentadas nove cenas, com a participação de oito grupos e companhias locais, além de dois coletivos convidados sendo: Companhia rio-pretense, Cênica, ator Osmar Nunes (Pirajuí/SP) e Kasa Cultura. As apresentações levaram ao público diferentes linguagens, estéticas e narrativas, evidenciando a diversidade criativa e o potencial artístico presente no município.

A programação contou ainda com duas oficinas formativas, ampliando oportunidades de aprendizado, troca e desenvolvimento artístico. As atividades reforçaram o caráter formativo da Mostra, estimulando novos olhares e incentivando a continuidade da produção cultural.

A realização envolveu equipes da Secretaria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Governo, por meio da Comunicação, além de profissionais de apoio, higienização e equipe técnica terceirizada, garantindo a organização e a qualidade das ações desenvolvidas. Mais do que uma sequência de apresentações, a Mostra de Cenas Curtas – No Foco se consolida como espaço de experimentação, visibilidade e fortalecimento da cena artística local.