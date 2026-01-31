CAV revela talentos na Copinha e projeta jovens para grandes clubes 

Mesmo eliminado na 2ª fase, Votuporanguense se destaca na competição e encaminha atletas para América-MG, Grêmio, Palmeiras e outras equipes do cenário nacional.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou sua participação na Copinha SIL 2026 na segunda fase da competição, mas consolidou o torneio como uma grande vitrine para suas categorias de base. A campanha revelou jovens talentos da Pantera Alvinegra que despertaram o interesse de clubes tradicionais do futebol brasileiro e já começam a trilhar caminhos importantes no cenário nacional.

Entre os principais destaques estão Gabriel Santos, nascido em 2006, e Vytor Galdino, de 2009, que, após boas atuações, assinaram contrato profissional com o CAV. Gabriel foi emprestado ao América-MG, onde disputará o Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B. Já Vytor seguirá para o Grêmio, que participa do Brasileirão Sub-20 da Série A, enfrentando as principais equipes do país.

Outro grande nome da Copinha SIL foi Thalyson Souza, também da geração 2006, apontado como um dos principais destaques do Votuporanga na competição. O CAV recebeu propostas pelo atleta e, juntamente com o Paysandu, está avaliando a melhor situação. Entre os clubes interessados estão Palmeiras, América Mineiro e Goiás. Thalyson ainda não foi negociado, caso o atleta seja negociado, o CAV manterá participação financeira na transferência, valorizando ainda mais o trabalho de formação realizado pelo clube.

Além desses atletas, outros jovens também foram encaminhados após a competição. Yuri Batista, de 2006, acertou com o Velo Clube. Kaique Rodrigues, de 2007, seguiu para o Galo Maringá, assim como Yago Moreira, que deixou o elenco do CAV para integrar a equipe paranaense. Já os atletas Jacons e Glaucon Santos permanecem no elenco profissional da Votuporanguense, consolidando-se como mais frutos diretos do trabalho de base.

De acordo com o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, o desempenho dos atletas durante a Copinha foi determinante para o interesse de grandes clubes: “Os meninos fizeram uma grande competição e chamaram atenção já durante os jogos. Ainda na Copinha, o CAV foi procurado. Eles se destacaram, mostraram qualidade e personalidade em campo, o que naturalmente atraiu clubes de grande estrutura”, afirmou.

Caskinha destacou que 2026 marca uma nova etapa na história da Votuporanguense, com atenção redobrada às categorias de base. Segundo ele, o clube vem estruturando um trabalho contínuo de formação de atletas, que já começa a apresentar resultados concretos: “A partir desta temporada, a base passa a ser prioridade. O que vimos na Copinha mostra que estamos no caminho certo, formando atletas preparados para o alto nível”, ressaltou.

Como parte desse projeto, o presidente anunciou que neste domingo acontece a primeira seleção para a categoria Sub-15. Já no próximo domingo, 8 de fevereiro, será realizada a avaliação para o Sub-17, com inscrições sendo feitas pelas redes sociais oficiais do clube.

O dirigente também reforçou que todo o trabalho da base é custeado integralmente pela Pantera Alvinegra. Os atletas que vêm de outras cidades contam com moradia, alimentação, acompanhamento de saúde e suporte completo para o bem-estar. “O clube investe em cada detalhe para que esses meninos tenham tranquilidade para se desenvolver, estudar, treinar e buscar seus sonhos no futebol”, destacou Caskinha.

A sequência de transferências e integrações ao futebol nacional confirma o CAV como referência regional na formação de atletas e evidencia que, mesmo com a eliminação na segunda fase da Copinha SIL 2026, o clube cumpriu um de seus principais objetivos: revelar talentos, valorizar jovens e abrir portas para o futebol profissional.