Votu Otaku Fest amplia acesso e distribui 4 mil ingressos gratuitos para crianças

Ação voltada ao público infantil antecipa edição comemorativa de 10 anos do festival, que acontece em 17 de maio, no IFSP Câmpus Votuporanga, com programação dedicada à cultura geek e arrecadação solidária.

@caroline_leidiane

O Votu Otaku Fest, já consolidado como um dos principais eventos de cultura pop do interior paulista, anuncia uma ação de alcance social que reposiciona o acesso ao festival: a distribuição de 4 mil ingressos gratuitos para crianças de até 10 anos.

A iniciativa, que antecede a edição comemorativa de 10 anos do evento, reforça o papel do festival como espaço de convivência cultural e aproxima novas gerações do universo geek.

Os ingressos estão sendo distribuídos diretamente nas escolas de Votuporanga e também podem ser garantidos por meio do vale-ingresso publicado nesta edição do jornal (veja imagem ao lado).

Para validar a entrada, é obrigatória a presença de um responsável pagante acompanhando a criança.

A ação se insere em um contexto mais amplo de democratização do acesso à cultura, especialmente em regiões fora dos grandes centros urbanos, onde eventos desse porte ainda são menos frequentes.

Ao direcionar esforços para o público infantil, o festival amplia seu espectro de alcance e estimula o contato com linguagens como anime, games, cosplay e cultura pop.

A edição de uma década do Votu Otaku Fest acontece no dia 17 de maio, das 10h às 17h, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga, reunindo uma programação vasta que permeia diferentes expressões do entretenimento contemporâneo.

Entre as atrações previstas estão concursos de cosplay e K-pop, a presença dos dubladores Vanderlan Mendes e Silvio Giraldi, o show da banda The KIRA Justice e a participação da youtuber Bianca Contursi.

A programação inclui ainda área gamer com campeonatos e espaços de freeplay, estandes temáticos, artistas independentes e apresentações culturais no palco principal — compondo um mosaico que traduz a diversidade desse circuito.

Uma década de cultura geek no interior

Ao longo de dez anos, o Votu Otaku Fest percorreu um trajeto de expansão que reflete a própria consolidação da cultura geek no Brasil. Criado por iniciativa do organizador cultural Daniel Alves de Mello, ao lado da esposa Cristiane e de amigos, o evento surgiu da ausência de espaços dedicados a esse segmento na região.

“A ideia era criar um espaço onde fãs de anime, games, cosplay e cultura geek pudessem se reunir, trocar experiências e celebrar suas paixões”, afirma Daniel.

De um encontro inicial de caráter intimista, o festival evoluiu para uma estrutura que hoje atrai público de diferentes cidades do interior paulista, como Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Catanduva.

A edição comemorativa aposta em uma curadoria que revisita essa trajetória e amplia suas frentes de atuação, incorporando novas linguagens e fortalecendo a presença de artistas independentes e produtores de conteúdo.

Além disso, o festival se articula como agente da economia criativa local, impulsionando setores como comércio, turismo e produção cultural. Essa dimensão se soma ao caráter solidário da iniciativa: para participar, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade e a famílias em situação de vulnerabilidade.

A expectativa da organização é que a ação de distribuição de ingressos infantis amplie significativamente o público desta edição, consolidando o Votu Otaku Fest como um ponto de encontro intergeracional e um vetor de circulação cultural no interior paulista.

Votu Otaku Fest – 10 anos