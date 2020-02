Joaquin Phoenix comemora vitória no Oscar comendo hambúrguer; veja os ganhadores do Oscar 2020

Imagem do fotógrafo Greg Williams feita após a premiação repercutiu entre os fãs do ator, que levou a estatueta na noite deste domingo (9) por seu trabalho no filme ‘Coringa’.

Nada de grandes festas pós-Oscar. Após levar a estatueta de Melhor Ator na premiação por ser trabalho em “Coringa”, Joaquin Phoenix seguiu para uma hamburgueria ao lado da noiva, Rooney Mara.

O fotógrafo Greg Williams fez um registro do casal de atores em clima de total descontração sentado à frente da Monty’s Good Burger.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara foram clicados sorridentes e comendo um hambúrguer vegano. A estatueta conquistada pelo ator aparece ao centro da foto.

A imagem repercutiu nas redes sociais. Entre os pontos citados pelos internautas está o fato de Mara estar usando um tênis sob o vestido de gala do estilista Alexander McQueen escolhido para o evento.

Vitória e discurso

Joaquin Phoenix ganhou seu primeiro Oscar neste domingo (9), como melhor ator, por seu trabalho como o vilão dos quadrinhos que dá o título a “Coringa”. Essa foi a quarta indicação em sua carreira.

Ele era o grande favorito da categoria, após vencer prêmios do Sindicato dos Atores, o Globo de Ouro e o Bafta. O filme, campeão de indicações com 11, ganhou apenas mais um Oscar, o de trilha sonora original.

Em seu discurso de agradecimento, ele falou sobre reconhecer erros e perdão. “Quando usamos amor e compaixão como nossos guias principais, nós criamos sistemas de mudança”, afirmou.

“Não quando nos cancelamos pelos erros do passado, mas quando nos guiamos para crescer, por redenção, esse é o melhor da humanidade.”

Emocionado, o ator se lembrou do irmão, o também ator River Phoenix, que morreu aos 23 anos em 1993. “Quando ele tinha 17 anos, meu irmão escreveu isso. Ele disse: ‘corram ao resgate com amor, e paz será o resultado’.”

Oscar 2020: Confira lista completa de vencedores

‘Parasita’ e ‘1917’ foram os grandes vencedores da noite

Equipe do sul-coreano ‘Parasita’ celebra vitória na categoria de melhor filme do Oscar 2020 //Getty Images

O Oscar surpreendeu ao entregar seu principal prêmio, de melhor filme, para o sul-coreano Parasita. Grande vencedor da noite, a produção levou quatro estatuetas. “Vou beber muito essa noite”, brincou o diretor Bong Joon-Ho em uma das muitas vezes que subiu ao palco. Já outro favorito, o longa de guerra 1917, fechou a noite com três prêmios em categorias técnicas. Confira abaixo a lista completa de vencedores.

Melhor filme

Parasita

Melhor atriz

Renée Zellweger, por Judy – Muito além do Arco-Íris

Melhor ator

Joaquin Phoenix, por Coringa – VENCEDOR

Diretor

Bong Joon-Ho, por Parasita

Melhor ator coadjuvante

Brad Pitt, por Era Uma Vez em… Hollywood

Melhor atriz coadjuvante

Laura Dern, por História de um Casamento

Melhor filme internacional

Parasita (Coreia do Sul) – VENCEDOR

Roteiro original

Parasita

Roteiro adaptado

Jojo Rabbit

Documentário

Indústria Americana

Animação

Toy Story 4

Canção Original

(I’m Gonna) Love Me Again, Elton John por Rocketman

Fotografia

1917 – VENCEDOR

Direção de arte

Era Uma Vez em… Hollywood

Trilha sonora original

Coringa

Figurino

Adoráveis Mulheres

Maquiagem e Penteado

O Escândalo

Efeitos Visuais

1917

Edição de som

Ford Vs Ferrari

Mixagem de Som

1917

Montagem

Ford vs Ferrari – VENCEDOR

Animação em curta-metragem

Hair Love

Curta-metragem

The Neighbors’ Window

Documentário de curta-metragem

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)