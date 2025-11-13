Veja quem são as crias da base do Palmeiras que podem ajudar Abel a superar desfalques em clássico 

Verdão terá 12 baixas contra o Santos, no sábado, às 21h, e precisará reforçar elenco com garotos.

O Palmeiras tem um grande obstáculo para o duelo contra o Santos, no sábado, às 21h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão: 12 desfalques. Com tantas baixas, é até difícil para Abel ter substitutos no banco de reservas, e por isso os garotos da base serão acionados.

Nos últimos anos, as categorias inferiores do Verdão se tornaram uma grande formadora de jogadores promissores, que renderam títulos aos profissionais e vendas milionárias. E o jogo deste sábado pode ser a chance de alguns deles mostrarem que podem ser as novas joias.

Três nomes que integram o sub-20 neste momento devem estar no banco de reservas da Vila Belmiro e têm boas chances de entrar em campo. Erick Belé, Riquelme Fillipi e Larson são as mais novas promessas que despontam para estarem no elenco principal.

Erick Belé e Riquelme Fillipi já são mais conhecidos pela torcida do Palmeiras que acompanha a base. Ambos estão no Verdão desde o sub-15 e carregam muita expectativa por parte do torcedor.

Meia-atacante, Belé é considerado um jogador com características raras atualmente. Com faro de gol apurado, ele também tem capacidade de atuar como armador de jogadas. Isso lhe rendeu convocações às seleções de base do Brasil e uma renovação de contrato até dezembro de 2028, com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 613 milhões).

Nesta temporada, ele passou a treinar com mais regularidade entre os profissionais e ganhou sua primeira chance contra o Juventude, no Brasileirão. Atuou por 15 minutos e deixou boa impressão.

Já Riquelme Fillipi é um atacante mais driblador e que tem boa média de gols neste ano. Em 42 partidas pelo sub-20, marcou 23 gols. O jogador é um dos mais assediados pelos europeus nos últimos meses.

Por essas características, alguns clubes já sondaram o Palmeiras, que se resguardou renovando o contrato de Riquelme até o fim de 2029 e impondo também uma multa de 100 milhões de euros. Sua estreia nos profissionais aconteceu contra o Grêmio, no primeiro turno do Brasileirão.

O novato

Larson é o que tem menos tempo de Palmeiras, mas também o que caiu mais rápido nas graças de Abel Ferreira.

Emprestado pelo Goiás no início desta temporada com uma opção de compra em contrato, o segundo volante disputou 32 jogos pelo sub-20 do Verdão e já foi chamado por Abel para treinos no time profissional. O que o treinador viu o agradou, e ele exigiu sua compra definitiva.

Sem Lucas Evangelista, lesionado, e Andreas Pereira, suspenso, Larson aparece como uma opção para fazer sua estreia pelo time principal do Palmeiras. Nos últimos três jogos ele foi relacionado e não saiu do banco.

“Um miúdo (garoto) interessante, que joga de 8, com muita mobilidade, características boas. É um jogador que palmilha espaço, que vai além da posição de 8, vai pela direita e pela esquerda, jogador de ligação, mas ainda um jovem jogador”, elogiou Abel em uma entrevista de outubro.

Aos 20 anos e com a idade estourando para o sub-20 no ano que vem, Larson pode se credenciar a ter mais oportunidades e se manter no elenco com Abel.

Desfalques para o duelo contra o Santos

Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (Uruguai)

Sosa e Gustavo Gómez (Paraguai)

Vitor Roque (Brasil)

Flaco López (Argentina)

Andreas Pereira e Allan (suspensos)

Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho (lesionados)

*Com informações do ge