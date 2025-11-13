Carlão Pignatari participa da entrega de 116 casas em Pontes Gestal 

Evento contou com a participação do vice-governador Felício Ramuth, do secretário de Habitação Marcelo Branco, o diretor da CDHU Sílvio Vasconcelos e o prefeito Marcel Dias.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), participou na manhã desta quarta-feira (12.nov), da entrega de 116 moradias do Conjunto Habitacional Jardim José Dias, em Pontes Gestal/SP. A cerimônia contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, do secretário de Habitação, Marcelo Branco, do diretor da CDHU, Sílvio Vasconcelos, e do prefeito Marcel Dias.

A entrega foi marcada por emoção e gratidão, reunindo famílias que, após anos de espera, receberam as chaves de suas novas residências. O deputado estadual Carlão Pignatari, apoiador do projeto, recepcionou o vice-governador e o secretário de Habitação no aeroporto de Votuporanga, de onde seguiram para o evento em Pontes Gestal.

O empreendimento é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a CDHU, o programa Casa Paulista e a Prefeitura Municipal.

A construção das moradias foi autorizada em junho de 2024, após trabalho de articulação de Carlão Pignatari junto à CDHU. O parlamentar realizou diversas reuniões com o diretor Sílvio Vasconcelos e com o secretário Marcelo Branco para garantir a liberação do projeto e o início das obras.

O prefeito Marcel Dias destacou o impacto social do empreendimento, que representa um avanço significativo para o município: “Essas famílias passam a viver com dignidade, com infraestrutura e segurança. É um sonho que se torna realidade e que só foi possível graças ao empenho do deputado Carlão, que nunca deixou de lutar por Pontes Gestal, e ao apoio do Governo de São Paulo, que tem olhado com atenção para o interior”, afirmou.

Por sua vez, Carlão Pignatari expressou sua alegria em participar da entrega das moradias: “É uma alegria imensa estar aqui com o nosso vice-governador Felício Ramuth, o secretário Marcelo Branco e o diretor Sílvio Vasconcelos, entregando as casas do Jardim José Dias. Pontes Gestal e toda a região do Noroeste Paulista vivem hoje um momento de esperança. Essas famílias passam a ter um lar digno, e isso representa estabilidade, segurança e um novo começo. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, que tem olhado com carinho para o interior e priorizado programas que mudam vidas”, disse o deputado.

“A cada casa entregue, é uma família que ganha dignidade e segurança. Continuaremos trabalhando para ampliar os programas habitacionais e atender mais municípios do interior paulista”, completou.

O vice-governador Felício Ramuth destacou a relevância da parceria entre o Estado e os municípios e fez questão de elogiar o trabalho de Carlão Pignatari: “O Carlão é um grande parceiro da Habitação, um deputado que conhece as demandas do interior e faz com que as políticas públicas do Governo do Estado cheguem onde mais são necessárias. É um líder incansável, que representa com competência e dedicação as famílias do Noroeste Paulista”, afirmou Felício.

O Conjunto Habitacional Jardim José Dias conta com moradias modernas, infraestrutura completa, rede de água e esgoto, energia elétrica, pavimentação e áreas de convivência. A entrega das 116 unidades representa um avanço significativo para Pontes Gestal e é símbolo de uma política pública eficiente, construída a partir da parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura e as lideranças regionais.