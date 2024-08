Abel diz que Botafogo foi melhor que o Palmeiras, mas avisa: “Em nossa casa vai ser diferente” 

Técnico entende que Verdão foi pior em todas as fases do duelo pela ida das oitavas da Libertadores, fora de casa, e prevê outra postura no Allianz Parque.

Abel Ferreira entende que o Palmeiras teve desempenho pior que o Botafogo e consequentemente mereceu perder por 2 a 1 nessa quarta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O técnico, porém, entende que a história será diferente daqui a uma semana, no Allianz Parque.

“Ninguém surpreendeu ninguém e nos 90 minutos o adversário foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Não tem desculpa. É porque o adversário tem méritos, bons jogadores e hoje foi melhor. Quarta é na nossa casa e vamos ver”, respondeu.

O técnico optou por escalar o Palmeiras com Rony e Flaco López como dupla de ataque, mas os dois não funcionaram bem no primeiro tempo.

Na avaliação de Abel Ferreira, além de não conseguir ganhar duelos, o time teve dificuldades para fazer a bola chegar no ataque para incomodar o goleiro John com mais frequência.

“Em nossa casa vai ser diferente, agora não vamos cancelar jogos, vamos ter que jogar. Vocês conseguem ver os dois centroavantes do adversário como seguram a bola, como são fortes, como são pulsantes. Como queremos ligar os nossos centroavantes não estavam conseguindo segurar a bola”, avaliou.

“Abrimos os dois da frente, fizemos substituições. Tiramos o Flaco e o Rony e fizemos ajustes porque não estávamos conseguindo ganhar dos zagueiros deles. Não ganhamos duelos, não ligamos jogos, mas penso que depois criamos dificuldade porque tiramos as marcações que essa equipe é muito forte, em atacar a profundidade.”

Com a derrota na primeira partida, o Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. O time avança direto se ganhar por pelo menos dois gols de frente.

O reencontro entre Verdão e Botafogo está marcado para a próxima quarta, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o time alviverde recebe o São Paulo, domingo, também na sua arena, pelo Brasileirão.

*Com informações do ge