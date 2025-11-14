Polícia Civil de Rio Preto mira grupo especializado em golpes virtuais em 5 estados 

Polícia cumpriu 81 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia na manhã desta quinta-feira (13). Operação investiga estelionatos e fraudes online.

A Polícia Civil da região de São José do Rio Preto/SP cumpriu mandados de prisão contra um grupo especializado em golpes virtuais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia na manhã desta quinta-feira (13.nov).

No total, a polícia cumpriu 81 mandados de busca e apreensão nos cinco estados. Segundo o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter-5), a operação investiga estelionatos, fraudes e extorsões cometidos pela internet pela quadrilha.

Segundo o Deinter-5, os criminosos criavam páginas falsas de leilões virtuais, simulando sites oficiais de casas de leilão e anúncios legítimos de veículos. Os golpistas patrocinavam links em buscadores para atrair as vítimas, que acreditavam estar participando de negociações reais.

A polícia identificou operadores de contas bancárias, utilizadas para recebimento dos valores que foram tirados das vítimas. Os prejuízos variam de R$ 20 a R$ 200 mil.

A equipe cumpriu quatro mandados de prisão e uma prisão em flagrante em Diadema. Até a última atualização desta reportagem, foram 11 mandados de prisão cumpridos no total.

A polícia ainda apreendeu celulares e cartões bancários. A quantidade total de vítimas afetadas pelos crimes não foi divulgada.

O Deinter-5 está sediado em São José do Rio Preto e a base territorial abrange, além da sub-região da sede, as sub-regiões de Catanduva, Fernandópolis, Jales, Novo Horizonte e Votuporanga.

Lista das cidades envolvidas: Aguaí/SP, Atibaia/SP, Bauru/SP, Brotas/SP, Cândido Rodrigues/SP, Carapicuíba/SP, Cariacica/ES, Cuiabá/MT, Guarujá/SP, Guarulhos/SP, Lençóis Paulista/SP, Mauá/SP, Mogi das Cruzes/SP, Osasco/SP, Peruíbe/SP, Piracicaba/SP, Rio de Janeiro/RJ, Sales/SP, Santana de Parnaíba/SP, São Paulo/SP, Santo André/SP, Taquaritinga/SP, Tanabi/SP, Taboão da Serra/SP, Vitória/ES, Vila Velha/ES e Vitória da Conquista/BA.

*Com informações do g1