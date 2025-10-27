Veículo invade loja na Avenida Emílio Arroyo Hernandes 

O motorista pode ter sido acometido por um mal súbito, perdendo o controle de direção. Não há informações de feridos.

Um veículo invadiu um estabelecimento comercial na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, na zona norte de Votuporanga/SP, na tarde deste domingo (26.out).

De acordo com o apurado, por volta das 16h, um veículo VW/Gol, subiu na calçada e invadiu a loja, que estava fechada no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o condutor que estava sendo assistido por populares. A suspeita é que um mal súbito tenha causado o acidente. Não há informações sobre feridos, nem o estado de saúde atualizado sobre o motorista.