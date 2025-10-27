Colorido convida Tarcísio de Freitas para entrega do desfavelamento 

O governador do Estado de São Paulo afirmou ao líder comunitário que será um prazer marcar presença na solenidade, prevista para março de 2026.

O líder comunitário, Rodrigo Colorido aproveitou a visita do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em Votuporanga/SP, na última sexta-feira (24.out), para efetivar o convite para a entrega do desfavelamento no Conjunto Habitacional Thui Seba, localizado na zona sul da cidade, prevista para março de 2026.

A obra, composta por 185 moradias, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas, por meio da CDHU, e a Prefeitura de Votuporanga com o apoio do deputado Carlão Pignatari. As moradias serão destinadas a famílias que vivem em áreas de risco e vulnerabilidade social, promovendo inclusão, dignidade e melhores condições de vida para centenas de votuporanguenses.

Diante do convite, quase uma convocação de Rodrigo Colorido, o governador paulista afirmou que seria um prazer marcar presença na solenidade, prestigiando a entrega dos imóveis às famílias.