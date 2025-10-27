Sebrae-SP e Prefeitura finalizam Empretec em Votuporanga e movimentam mais de R$ 50 mil em negócios

Parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico formou “empretecos” e impulsionou o ambiente de negócios local.

O Sebrae-SP encerrou na última sexta-feira (24.out) mais uma edição do Empretec, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O seminário, considerado um dos principais programas de estímulo ao empreendedorismo do mundo, movimentou R$ 50 mil em negócios durante sua realização, resultado das atividades práticas realizadas pelos participantes.

Ao longo do seminário, as equipes vivenciaram na prática os desafios da gestão e tomada de decisão. Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, o Empretec busca desenvolver o comportamento empreendedor por meio de imersões intensivas e dinâmicas de simulação de negócios.

A metodologia, reconhecida por sua intensidade, estimula competências como planejamento, persistência, identificação de oportunidades e capacidade de negociação, habilidades essenciais para quem busca crescer no mercado competitivo atual.

O investimento para a realização do seminário foi custeado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em uma ação conjunta para fortalecer o ecossistema empresarial do município. O seminário foi dividido em duas etapas. A primeira, realizada de 15 a 18 de outubro, ocorreu de forma remota, introduzindo conceitos e metodologias.

Já a segunda fase, presencial, foi realizada entre 20 e 24 de outubro, com carga horária das 8h às 18h, reunindo empresários e futuros empreendedores em uma imersão prática e transformadora.

“O Empretec é uma oportunidade única para fortalecer o empreendedorismo em Votuporanga. Com essa parceria com o Sebrae, oferecemos aos participantes ferramentas práticas para inovar, melhorar seus resultados e contribuir para o desenvolvimento econômico do município, gerando negócios mais fortes e competitivos”, disse José Nelson Chino Bolotário, secretário do Desenvolvimento Econômico de Votuporanga.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP em Votuporanga, Jorge Zanetti, a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reforça o compromisso do município com a qualificação empreendedora. “Programas como o Empretec têm um impacto direto na economia local, pois formam empreendedores mais preparados para enfrentar desafios, inovar e gerar emprego e renda”, destacou Zanetti.

Com o encerramento da edição, os participantes receberam certificação e passaram a integrar a rede de empretecos, comunidade de egressos reconhecida pelo perfil dinâmico, inovador e pela visão estratégica dos negócios.