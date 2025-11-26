UTIs da Santa Casa registram zero casos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) em outubro

Trata-se de um marco raro, alcançado apenas por instituições com processos sólidos, cultura de segurança estruturada e equipes altamente comprometidas.

A Santa Casa de Votuporanga celebra um resultado inédito e altamente expressivo em sua assistência hospitalar: o mês de outubro foi concluído com zero casos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) nas Unidades de Terapias Intensivas (UTIs). Trata-se de um marco raro, alcançado apenas por instituições com processos sólidos, cultura de segurança estruturada e equipes altamente comprometidas.

A PAV é uma das infecções hospitalares mais desafiadoras na terapia intensiva. Ela acomete pacientes que utilizam ventilação mecânica e está associada a riscos sérios, como:

agravamento clínico;

prolongamento da internação;

necessidade de antibióticos mais complexos;

aumento de complicações e maior fragilidade do paciente.

Por isso, alcançar índice zero é uma conquista de alto impacto, que demonstra eficiência, integração e vigilância constante sobre cada etapa do cuidado.

Esse feito é resultado de um ano e meio de trabalho contínuo, envolvendo capacitações permanentes, reforço de protocolos baseados em evidências, monitoramento diário e atuação colaborativa entre todas as equipes. Participaram ativamente médicos, multiprofissionais, enfermagem, fisioterapia, odontologia hospitalar, limpeza, manutenção e todos os profissionais que vivenciam a rotina das UTIs.

A gerente das UTIs Adulto, Bruna Félix, enfatiza o orgulho pelo avanço: “Esse resultado representa a dedicação de cada profissional que atua nas Unidades de Terapia Intensiva. “Trabalhamos diariamente com foco na segurança do paciente, revisando processos, reforçando protocolos e acompanhando cada detalhe do cuidado. Zerar a PAV não é comum — é uma conquista que mostra que estamos no caminho certo e que o nosso esforço traz benefícios reais para quem mais importa: o paciente”, disse.

O dentista da Santa Casa, Artur Masson, reforça a importância do cuidado integrado e da atuação da equipe odontológica nesse processo: “O controle da PAV passa diretamente pelo cuidado com a saúde bucal dos pacientes em ventilação mecânica. A higiene adequada reduz a carga bacteriana e diminui significativamente o risco de infecções. Estar nesse resultado é motivo de grande orgulho para toda a equipe. Mostra que quando trabalhamos juntos, cada detalhe faz diferença”, complementou.

Mais do que uma conquista numérica, esse marco representa ambientes mais seguros, práticas mais eficazes e pacientes mais protegidos — exatamente o propósito de uma Instituição que busca excelência constante.

A Santa Casa de Votuporanga reafirma seu compromisso diário: salvar vidas com qualidade, segurança e humanização, celebrando avanços que refletem o empenho e a união de toda a equipe.