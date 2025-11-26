Celebração ao Dia da Bíblia será realizada na Concha Acústica em 12 de dezembro

Show da Família Cavalcanty terá início às 20h e integra a programação especial do Dia da Bíblia dentro do Natal Luz e Esperança 2025.

O Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga (Copaev), com apoio da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, Câmara Municipal e da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará no dia 12 de dezembro, a partir das 20h, uma celebração ao Dia da Bíblia na Concha Acústica. A programação inclui a apresentação musical da Família Cavalcanty e integra o calendário desta edição especial do Natal Luz e Esperança 2025.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca que a iniciativa reforça o caráter plural das atividades culturais do Município: “A celebração do Dia da Bíblia valoriza a tradição cristã e fortalece o sentimento comunitário que buscamos incentivar ao longo de toda a programação do Natal Luz e Esperança. É um momento de fé, cultura e encontro, aberto a toda a população”, afirmou.

A Bíblia é reconhecida pelos cristãos como um guia de fé, conduta e esperança, considerada o “Livro Sagrado” por ser entendida como a Palavra de Deus. Ao longo dos séculos, suas páginas orientaram comunidades, inspiraram práticas de solidariedade e serviram como referência espiritual para milhões de pessoas no mundo todo. A celebração do Dia da Bíblia, portanto, não é apenas uma data no calendário, mas um momento de reflexão sobre sua influência na formação cultural, ética e religiosa da sociedade.

No Brasil, a data dedicada à celebração foi oficialmente instituída em 2001, por meio da Lei nº 10.335, de 19 de dezembro, reforçando a importância do reconhecimento público desse patrimônio religioso. Em Votuporanga, a programação especial busca valorizar essa tradição, reunindo fiéis, famílias e lideranças religiosas em um encontro de fé, música e convivência comunitária.

Em 2025, o Dia da Bíblia será celebrado em todo o Brasil no segundo domingo de dezembro, conforme define a legislação federal. Em Votuporanga, em virtude dos cultos previamente agendados pelos templos, a celebração será realizada excepcionalmente na segunda sexta-feira do mês, dia 12 de dezembro de 2025.