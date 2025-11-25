Unifev recebe a 1ª Rotary Run Track&Field e evento movimenta a Cidade Universitária 

Corrida reuniu centenas de participantes e destacou a parceria entre Unifev, Rotary, Track&Field e empresas apoiadoras; estudantes dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia ofereceram atendimentos aos corredores.

A Cidade Universitária da Unifev foi palco, na manhã deste domingo (23.nov), da 1ª Rotary Run Track&Field, corrida que reuniu centenas de participantes em percursos de seis quilômetros e na caminhada de três. A iniciativa foi realizada pelo Rotary Club Votuporanga Oito de Agosto, em parceria com a Unifev, a Track&Field e empresas apoiadoras da cidade.

O reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforçou a importância da ação conjunta com instituições comprometidas com o desenvolvimento local. “A Unifev está sempre aberta a iniciativas que promovam saúde, bem-estar e integração com a comunidade. É uma grande satisfação receber um evento desse porte na Cidade Universitária”, destacou.

A Instituição também atuou diretamente na estrutura do evento. Estudantes dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia ofereceram atendimentos aos corredores com a supervisão de docentes, enquanto o setor Comercial promoveu ações interativas e distribuiu brindes ao público.

Entre os apoiadores, empresas locais contribuíram para fortalecer o evento. O empresário José Francisco dos Santos, proprietário da rede de supermercados Porecatu, ressaltou a relevância das parcerias: “É gratificante participar de um projeto que incentiva o esporte e reúne tantas pessoas em torno de um mesmo propósito. Eventos como esse movimentam a cidade e aproximam toda a comunidade”, afirmou.

A infraestrutura da Cidade Universitária foi outro ponto destacado pelos organizadores. Segundo o governador do Rotary Internacional, Lelo Maseti, a escolha do local foi decisiva para o sucesso da corrida: “A parceria com a Unifev e com as empresas apoiadoras demonstra nosso compromisso com a promoção de ações para a comunidade. A estrutura da Instituição é exemplar e contribuiu diretamente para a qualidade do evento”, declarou.

Além dos organizadores e parceiros, os participantes foram protagonistas. Atletas de diferentes idades aproveitaram a manhã para superar desafios, promover integração e incentivar hábitos mais saudáveis. Encerrando sua primeira edição, a Rotary Run Track&Field já desponta como um evento que deve integrar o calendário esportivo de Votuporanga, unindo esporte e promoção da saúde.