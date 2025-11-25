IFSP Votuporanga oferece palestra sobre segurança de crianças e adolescentes na internet

Atividade ocorre nesta terça-feira, às 19h, sendo dirigida a pais, mães e responsáveis por crianças e jovens.

Nesta terça (25.nov), às 19h, o IFSP Votuporanga oferece a palestra “Pais conectados, filhos protegidos”, voltada às famílias preocupadas com a navegação de seus filhos em computadores e celulares. O objeto é aproximar os adultos da realidade online de crianças e adolescentes, contribuindo para uma convivência digital mais segura. A palestra acontecerá no Anfiteatro da unidade.

A palestra será ministrada pela estudante Maria Luiza Duarte Freitas, do curso de Sistemas de Informação, como atividade de Projeto de Extensão que coletou dados reais sobre a navegação de crianças e adolescentes em Votuporanga/SP.

A história da Internet, os seus perigos atuais e orientações práticas de proteção digital serão tópicos abordados durante a atividade. Haverá tempo para que as famílias tirem dúvidas e compartilhem experiências.

O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3014, no bairro Pozzobon, na zona norte.