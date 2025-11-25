Homem morre após troca de tiros com o Baep em São José do Rio Preto 

Segundo a PM, suspeito atirou contra equipe, tentou fugir e foi atingido; armas, drogas e peças de motos roubadas foram apreendidas.

Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares na noite da última sexta-feira (21.nov), em São José do Rio Preto/SP. O caso aconteceu no início da noite, na Rua Santa Bárbara, no bairro Santa Ana.

Segundo a Polícia Militar, a equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi acionada após denúncia de que um homem armado havia disparado contra um carro.

Ao chegar à residência do suspeito, os policiais afirmam que ele tentou fugir pulando o muro e atirou contra a equipe. Os agentes revidaram. Mesmo ferido, o homem se escondeu em um espaço escuro de uma casa vizinha e voltou a disparar. Os policiais reagiram novamente.

O homem foi atingido e morreu no local. Com ele, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com quatro munições — uma deflagrada e três intactas — além de drogas, placas de motocicletas roubadas, munições de 9 mm e um quadro de moto com numeração raspada.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe médica foram acionados, mas apenas constataram o óbito. A perícia técnica também esteve no endereço. O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil.