Santa Casa de Votuporanga proporciona reencontro emocionante entre paciente da Hemodiálise e sua cachorrinha

O paciente internado, Altair Formentao, de 81 anos, viveu um momento inesquecível ao receber a visita especial da sua amada cachorrinha Sasha.

A emoção e o afeto tomaram conta dos corredores da Santa Casa de Votuporanga nesta sexta-feira (28/8). O paciente internado, Altair Formentao, de 81 anos, viveu um momento inesquecível ao receber a visita especial da sua amada cachorrinha Sasha. A iniciativa, repleta de sensibilidade, reforça o compromisso da Instituição com o cuidado humanizado e o bem-estar emocional de seus pacientes.

A presença dos animais de estimação no ambiente hospitalar faz parte de uma ação estruturada para levar conforto e alegria durante o período de internação e tratamento. A assistente social Simone Cristina Benetti destaca a importância de momentos como esse para a recuperação e o ânimo dos assistidos. “Aqui, na Santa Casa de Votuporanga, nós temos um protocolo de visita de pet e pudemos proporcionar para o paciente, que está conosco há algumas semanas, o momento de ver sua cachorrinha, o amor da vida dele. Estar com a Sasha e matar a saudade é algo transformador”, disse.

O laço entre seu Altair e Sasha carrega uma história profunda de afeto e companhia há 15 anos. A filha Rosangela, que acompanhou a visita acompanhada do neto e bisneta do paciente, compartilhou a emoção e o impacto positivo do reencontro na saúde e no estado de espírito do seu pai:

“Essa cachorrinha era da minha mãe, que faleceu faz um ano e meio, e os dois se apegaram demais. Onde ele vai, ela vai atrás. Hoje ele estava triste, com dor, pois não imaginou ter que fazer diálise tão rápido. Só de saber que ia vê-la, ele já ficou muito animado”, complementou a filha.

A Santa Casa de Votuporanga acredita que o cuidado vai muito além da medicina tradicional. Pequenos gestos, como a aproximação de um verdadeiro amigo de quatro patas, têm o poder de aquecer a alma, renovar as forças e trazer esperança aos corações. Afinal, acolher o paciente em sua totalidade significa entender que o afeto, a saudade aliviada e o amor incondicional também são formas de cura.