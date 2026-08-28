Saev Ambiental retira mais de 15 toneladas de lixo de Córrego no São Cosme e instala câmeras para fiscalizar descarte  

Superintendente Osvaldo Carvalho apela para que a população tenha consciência e reforça ações de combate ao descarte irregular de lixo.

A Saev Ambiental retirou mais de 15 toneladas de resíduos descartados irregularmente no Córrego das Paineiras, no bairro São Cosme, e em áreas próximas, na zona Leste de Votuporanga. A operação, realizada na quinta-feira (27) e nesta sexta-feira (28), mobilizou dez servidores da autarquia, além de escavadeira, embarcação e equipamentos específicos. O local passará a ser monitorado por câmeras de segurança.

A autarquia tomou conhecimento da situação durante a sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira (24), após denúncia apresentada no Legislativo. No mesmo dia, o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, acionou as equipes responsáveis para avaliar o problema e definir a forma mais segura e eficiente de executar a limpeza.

De acordo com o superintendente, além da limpeza, é necessário ampliar a conscientização da população e reforçar a fiscalização para evitar que o descarte irregular volte a ocorrer.

“Mobilizamos servidores, máquinas e uma estrutura complexa para retirar mais de 15 toneladas de resíduos que nunca deveriam ter sido jogados naquele local. É fundamental que a população tenha consciência de que o descarte irregular causa danos ao meio ambiente, compromete o córrego e gera um custo que acaba sendo pago por toda a cidade”, afirmou Osvaldo.

Na manhã de quarta-feira (26), técnicos da autarquia realizaram uma vistoria no local para analisar as condições do terreno, os acessos e a quantidade de resíduos. A avaliação serviu de base para a montagem da operação realizada nos dois dias seguintes.

Parte dos resíduos estava dentro do córrego, o que exigiu uma ação planejada para garantir a retirada adequada dos materiais e a segurança dos profissionais envolvidos. Uma embarcação foi utilizada para acessar os pontos de maior dificuldade, enquanto uma gaiola auxiliou no içamento do lixo. A escavadeira deu suporte à remoção e ao carregamento dos resíduos.

Além disso, o Córrego das Paineiras passará a ser monitorado 24 horas por duas câmeras de segurança. A medida tem como objetivo identificar novas ocorrências e auxiliar na responsabilização de pessoas flagradas até o início do Sentinelas do Meio Ambiente.

Sentinelas do Meio Ambiente

A Saev Ambiental também avança na contratação da empresa que irá executar o programa Sentinelas do Meio Ambiente, criado para ampliar e tornar mais eficiente a fiscalização ambiental em Votuporanga. O pregão está em andamento e, após a homologação do processo, caso não sejam apresentados recursos, a previsão é que o sistema seja implantado nas primeiras semanas de setembro.

O projeto prevê o monitoramento, por meio de drones, de áreas públicas suscetíveis ao descarte irregular. A tecnologia permitirá identificar, registrar e comunicar possíveis infrações ambientais, preferencialmente em tempo real, além de apoiar as ações dos órgãos responsáveis pela fiscalização.

O combate ao descarte irregular também tem impacto direto nas contas públicas. De acordo com levantamento do setor de Meio Ambiente da Saev Ambiental, cerca de R$498 mil foram destinados, desde o início deste ano, à limpeza de pontos utilizados de maneira irregular para o depósito de resíduos em Votuporanga.

“A fiscalização será intensificada, mas a colaboração dos moradores continua sendo indispensável. Preservar os espaços públicos e destinar corretamente os resíduos é uma responsabilidade de todos”, acrescentou Osvaldo Carvalho.