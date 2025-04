Unifev realiza 2ª edição do NorTEA com mais de 500 participantes

O evento teve início às 7h30 e segue até às 17h, com uma programação intensa de palestras, debates e atividades culturais.

A Unifev está promovendo nesta sexta-feira (25) a 2ª edição do NorTEA – “Caminhos para a compreensão e desenvolvimento de indivíduos com Transtornos do Espectro Autista”, que reúne mais de 500 pessoas na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O evento teve início às 7h30 e segue até às 17h, com uma programação intensa de palestras, debates e atividades culturais voltadas à compreensão, acolhimento e inclusão de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA).

A abertura do NortTEA contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o advogado Celso Penha Vasconcelos; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e o pró-reitor, Prof. Me. Walter Sampaio Filho; além do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Rose Seba. Também prestigiaram o evento o deputado estadual Carlão Pignatari, o presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel David, além de demais autoridades civis, acadêmicas e representantes da comunidade.

O diretor-presidente da FEV destacou a importância de ações voltadas à inclusão. “A Fundação tem como missão contribuir para uma sociedade mais justa e acessível, e o NorTEA é reflexo desse compromisso, ao dar visibilidade a um tema tão necessário e atual”, refletiu Vasconcelos.

Para o reitor, a iniciativa reforça o papel da Instituição no incentivo ao conhecimento e à inclusão. “Mais do que um evento acadêmico, o NorTEA é uma ação concreta de transformação social. Reunir especialistas, estudantes e a comunidade para discutir o Transtorno do Espectro Autista é fundamental para construirmos uma sociedade mais empática, informada e preparada para acolher a diversidade humana”, afirmou.

Já o deputado estadual Carlão Pignatari ressaltou o papel do poder público no fortalecimento dessas iniciativas. “Precisamos apoiar eventos como este, que colocam o autismo em pauta e mobilizam diferentes setores da sociedade em prol da inclusão e do respeito às diferenças”, comentou.

Jorge Seba também celebrou a realização do encontro. “Fico muito feliz em ver nossa cidade sendo palco de um evento tão significativo. O NorTEA contribui diretamente para a formação de uma sociedade mais sensível, preparada e solidária”, ressaltou o prefeito.

Para o presidente da Câmara, o evento é exemplo de política pública aliada à educação. “A informação é a base da transformação. É fundamental que o Legislativo esteja ao lado de instituições como a Unifev na construção de políticas e ações que acolham todas as pessoas, especialmente as que vivem com o TEA”, ponderou.

O Prof. Dr. Luiz Fernando Zuin, doutor em Educação Especial, foi o primeiro palestrante convidado a subir ao palco, com o tema “Habilidades sociais: princípios e estratégias de ensino para pessoas com autismo”. Em seguida, a Dra. Jamile Palma, mestra e doutora em Ciências da Saúde, falou sobre “Evidências que transformam: práticas educacionais e terapêuticas baseadas na ciência do aprendizado”. Durante a tarde, a neurologista pediátrica Dra. Juliana Xavier abordará o tema “Aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com TEA”.

Na sequência, será realizada uma roda de conversa sobre “TEA no contexto familiar: desafios e potencialidades de desenvolvimento”, com as profissionais convidadas: a psiquiatra Mariane Dionísio, a pós-graduanda em ABA para autismo e DI, a Esp. Mariane Marangoni; a psicóloga e docente da Unifev, Profa. Dra. Juliana Pinto dos Santos e a podcaster Mirela Carla, do Autispot, que compartilharão suas experiências e contribuições em diferentes perspectivas sobre o autismo.

A 2ª edição do NorTEA reafirma o compromisso da Unifev com a educação inclusiva, promovendo o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e fortalecendo a construção de uma rede de apoio aos indivíduos com TEA e suas famílias.