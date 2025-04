Por que inalar desodorante pode levar a uma morte rápida: entenda ação no corpo e os alertas dos médicos

A médica explica que a sensação inicial, enquanto a intoxicação acontece, é de euforia — o que leva pessoas a compartilharem o desafio —, mas que rapidamente ela é convertida em uma parada. Como esses desafios são feitos entre as crianças, fora do alcance de um adulto, muitas vezes não há como fazer os primeiros socorros.

“Isso é muito grave, ainda mais em crianças que têm uma superfície pulmonar pequena. Qualquer quantidade pode ser muito e acabar colapsando o sistema, causando a parada cardíaca”, explica Margareth Dalcolmo.

Os riscos do acesso de crianças à internet

O desafio faz parte de um viral nas redes sociais, que as crianças estão acessando. A médica alerta que, como pneumologista, vem percebendo no consultório atendimentos de crianças e adolescentes com problemas de saúde motivados por influências online — como é o caso dos cigarros eletrônicos.

O que ela e outros especialistas alertam é que é preciso estar atento ao que os filhos veem online e em quais redes sociais estão. No caso do TikTok e do Instagram, por exemplo, a idade mínima é de 13 anos.

“Já sabemos o quão prejudiciais são os celulares para as crianças. Eles já estão proibidos nas escolas. Precisamos nos cercar mais, falar com eles sobre essas situações na internet, proibir o acesso tão cedo às redes sociais. Eles são inocentes e não podem decidir por si as consequências”, explica Dalcolmo.

*Com informações do g1