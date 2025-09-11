Votuporanga registra menor índice de umidade relativa do ar em 2025 

Assim como José Bonifácio e Valparaíso, município registrou índice de umidade relativa do ar em 7%, sendo que o recomendado pela OMS é de no mínimo 60%.

Municípios da região noroeste de São Paulo registraram nesta quarta-feira (10.set) os menores índices de umidade relativa do ar do ano de 2025. Cidades como Votuporanga, José Bonifácio e Valparaíso, registraram 7%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de no mínimo 60%.

Não muito diferente, Jales e Santa Fé do Sul marcaram 8%, seguidas de Auriflama, que teve 9%. Já Cardoso, Indiaporã, Mirassol e Monte Aprazível atingiram a marca de 10%. Já Araçatuba, Paranapuã, Ariranha, General Salgado e Pindorama tiveram 11%.

Por sua vez, os municípios de São José do Rio Preto, Dirce Reis, Estrela D’Oeste, Nhandeara, Paulo de Faria registraram 12%, conforme o Ciiagro, Inmet, Unesp, Cetesb.

Nesta quinta-feira (11), a Defesa Civil emitiu um novo alerta para o risco de queimadas e para a baixa umidade do ar na região. O aviso foi enviado via celular aos moradores das áreas afetadas pelas más condições climáticas.

Os níveis de baixa umidade podem potencializar os riscos de incêndios em vegetação e pode causar sérios problemas de saúde, como irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias. O indicado é evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, a umidificação dos ambientes internos e a proibição de queimadas.

Recomendações

Os percentuais de umidade entre 12 e 20%, que representam o estado de alerta, exigem os seguintes cuidados, segundo especialistas: