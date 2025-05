Unifev promoverá curso para servidores públicos

Treinamento “Excelência em controle interno: relatórios que transformam gestão e resultados” acontecerá no dia 6 de junho. Os interessados podem se inscrever no site da Instituição.

A Unifev, em parceria com a Compacta Assessoria e Consultoria, realizará o curso de capacitação profissional “Excelência em controle interno: relatórios que transformam gestão e resultados” no próximo dia 6 de junho, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na Cidade Universitária.

Servidores públicos e profissionais da área são o público-alvo deste curso. O objetivo principal é capacitar os participantes no desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle interno, com ênfase na elaboração de relatórios gerenciais e operacionais que promovam a transparência, a eficiência e embasem a tomada de decisões estratégicas.

A abertura será feita pelo reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon. Em seguida, a programação se desenvolverá em seis módulos distintos: plano operativo anual e o cronograma de trabalho; a execução do monitoramento, da auditoria e da fiscalização conforme planejado; os relatórios de controle interno; tipos e periodicidade dos relatórios; formatação e recursos visuais; e fatos e achados da auditoria.

As aulas de capacitação serão conduzidas por três especialistas: o Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, advogado com ampla experiência no setor público; o Dr. Douglas Lisboa da Silva, procurador geral do município de Votuporanga; e Fabiana Lopes de Almeida, controladora geral do município de Votuporanga.

As inscrições para os interessados estão abertas até o dia 5 de junho no site unifev.edu.br/ capacitaprofissional. O valor do investimento é de R$ 500,00. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (17) 3405-9976.