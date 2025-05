Cleber Xavier comanda atividade técnica com Neymar em campo 

Treinador do Peixe realizou trabalhos de ataque contra defesa e deve definir o time apenas nesta quarta-feira.

O Santos segue a preparação para o confronto contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na quinta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Os jogadores do Peixe trabalharam durante a manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O técnico Cleber Xavier comandou um treino técnico, com ações de ataque contra defesa.

O meia-atacante Neymar participou normalmente da atividade. Recuperado de um problema na coxa esquerda, o craque estará à disposição e deve começar a partida contra o CRB no banco de reservas.

Ele não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando se lesionou na partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante Guilherme também deve voltar contra o CRB. A última partida dele foi justamente no duelo de ida contra os alagoanos, quando foi substituído no intervalo por causa de uma lesão na perna direita. Artilheiro do time na temporada, ele busca reconquistar espaço.

Já Soteldo será desfalque. O venezuelano foi substituído no clássico contra o Corinthians em razão de uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. A expectativa é que ele retorne somente após a pausa da Copa do Mundo de Clubes.

Além de Soteldo, os volantes João Schmidt e Diego Pituca também estão fora da partida. O primeiro trata de lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Já o segundo trata de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda.

O zagueiro Gil segue afastado por problemas pessoais, enquanto o lateral-esquerdo Escobar está fora por suspensão.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Leo Godoy (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Thaciano (Guilherme) e Tiquinho Soares.

*Com informações do ge