Justiça recebe denúncia de abuso sexual de fisioterapeuta contra criança em hospital de Rio Preto 

Relato da família da vítima e imagens de câmera de segurança do Hospital da Criança e Maternidade fazem parte da denúncia. HCM enviou à Justiça e demitiu o funcionário, que foi encontrado morto na segunda-feira (12). Suspeita é de suicídio.

A Justiça recebeu uma denúncia de abuso sexual que teria sido cometido por um fisioterapeuta contra uma criança dentro do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) em São José do Rio Preto/SP.

Segundo apurado, o relato da família da vítima e as imagens de câmera de segurança do hospital fazem parte da denúncia. O HCM enviou para a Justiça e demitiu o funcionário, que foi encontrado morto na segunda-feira (12). A suspeita é de suicídio.

Em nota, o HCM informou que apurou o fato e, ao constatar a existência de indícios de veracidade, notificou as autoridades competentes, bem como cumpriu com todos os protocolos determinados pela lei e demitiu imediatamente o colaborador por justa causa.

Ao mesmo tempo, o hospital informou que acolheu a criança e os pais, prestando todo o suporte psicológico e da equipe multidisciplinar no dia do crime e nos que sucederam.

“É inverdade a acusação feita por um canal na rede social da ocorrência de diversos casos de abusos contra pacientes do HCM. São acusações graves que denigrem a imagem da instituição referência e reconhecida pela população pela humanização e o cuidado dedicado às milhares de crianças e gestantes atendidas e internadas. A Funfarme encara com total indignação a publicação sem que tivesse sido procurada pelo responsável antes da veiculação das inverdades. A Fundação já está adotando as medidas cabíveis em relação ao canal, bem como em relação aos responsáveis”, finaliza a nota do hospital.

*Com informações do g1