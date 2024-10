Unifev promove Comunidade em Foco na Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Júnior”

Atividades gratuitas serão realizadas no próximo sábado (19), das 8h às 12h; evento é aberto a comunidade.

A Unifev oferece uma série de atividades e atendimentos gratuitos à comunidade, no próximo sábado (19), das 8h às 12h. O Comunidade em Foco – Unifev em Ação será realizado na Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Júnior”, no bairro Vale do Sol. Toda a população está convidada a participar.