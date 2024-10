Vice-campeão da Copa Paulista, CAV disputará a Copa do Brasil pela 2ª vez na história 

Em 2018, o Pantera Alvinegro foi campeão da Copa Paulista e escolheu a Copa do Brasil. Relembre participação do Votuporanguense na competição nacional.

O Clube Atlético Votuporanguense foi vice-campeão da Copa Paulista e disputará a Copa do Brasil pela segunda vez na história, no ano que vem.

O CAV foi derrotado pelo Monte Azul nos pênaltis e, como era o desejo dos dois times a Série D em caso de título, ficou com a opção não escolhida pelo adversário.

Campeão da Copa Paulista em 2018 contra a Ferroviária, o Pantera Alvinegro preferiu – diferentemente deste ano – a Copa do Brasil. E em 2019, estreou no cenário nacional pela primeira vez, dez anos depois da sua fundação.

À época, o CAV recebeu o Ypiranga-RS, que ainda tinha vantagem do empate, mas acabou derrotado por 1 a 0 com gol de Pedro Pires no começo do segundo tempo, no jogo disputado na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

No ano que vem, o Pantera Alvinegro disputará novamente a primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio ainda será realizado pela CBF.

Com o fim da temporada, o balanço final de 2024 para o Votuporanguense é considerado positivo já que o time faturou o título da Série A3 do Paulista, além do vice na Copa Paulista.

