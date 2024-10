Maior Superlua do ano aparece no céu nesta quinta-feira

Além do fenômeno desta quinta, ainda poderemos testemunhar mais uma em 15 de novembro.

A maior Superlua de 2024 deve brilhar no céu noturno desta quinta-feira (17.out), marcando a terceira vez que veremos o fenômeno neste ano – mas não a última. No Brasil, a Lua deve nascer no horizonte na direção leste pouco após às 18h30.

As Superluas ocorrem quando uma Lua cheia coincide com o momento em que o satélite se encontra em seu ponto mais próximo da Terra (perigeu), já que a órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito, mas um caminho elíptico. Embora existam definições diferentes para isso, uma Lua cheia que está pelo menos 90% no perigeu já costuma ser considerada uma Superlua.

O nosso satélite pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante no perigeu do que quando está em seu ponto mais distante do planeta, conhecido como o apogeu. Durante cada órbita de 27 dias ao redor da Terra, a Lua atinge o perigeu quando está a cerca de 363.300 km da Terra e o apogeu quando está a cerca de 405.500 km do nosso planeta. No entanto, a distância exata desses pontos varia, e algumas Superluas podem chegar mais próximas que outras.

O fenômeno ocorre de três a quatro vezes por ano, sempre de maneira consecutiva. Já observamos duas Superluas, em agosto e setembro. Além do fenômeno desta quinta, ainda poderemos testemunhar mais uma em 15 de novembro.

