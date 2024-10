Unifev patrocina 170 novos kits de uniformes para a Escolinha de Futebol da Ferroviária

Pelo quarto ano consecutivo, Unifev fornece novos uniformes para jovens do projeto; entrega foi realizada pela diretoria no Memorial da Instituição.

Em mais uma demonstração de seu compromisso social, a Unifev patrocinou pelo quarto ano consecutivo 170 novos kits de uniformes para a Escolinha de Futebol da Ferroviária da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A entrega foi realizada no Memorial do Câmpus Centro da Unifev na manhã da última sexta-feira (25.out).

O conjunto é composto por camisa, bermuda, meião e colete de treino, que será destinado para atletas e comissão técnica.

O repasse dos uniformes foi feito pelo diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) Celso Penha Vasconcelos; pelo reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e também pela coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Vanessa Zeitune ao secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, Marcello Arenas Stringari; ao assessor de gabinete da pasta, José Ferrari Neto e aos treinadores do time, Lindomar da Silva, o Rilla, e Ricardo Pereira de Souza.

“A Fundação se orgulha por mais essa parceria com a Prefeitura em um projeto tão significativo para esses jovens atletas. A entrega dos uniformes expressa o nosso comprometimento em apoiar as iniciativas sociais e o esporte de Votuporanga. Acreditamos que esses agentes são fundamentais para a formação integral dessas crianças e adolescentes, seja na construção de valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito ao próximo”, destacou o diretor-presidente da FEV.

A escola, que atende cerca de 140 jovens entre 6 e 19 anos, é um projeto da Secretaria Municipal de Esportes com aproximadamente seis anos de história. O secretário de Esportes e Lazer ressaltou a parceria com a Unifev como fundamental para o sucesso do projeto. “A doação anual de uniformes, já no quarto ano consecutivo, demonstra o compromisso da Instituição com o futuro dos nossos atletas. A Unifev tem sido uma parceira fundamental nesse processo de sucessivas conquistas”.

O treinador do time, Rilla, complementou. “Esses uniformes representam o reconhecimento do trabalho que estamos realizando e motivam nossos atletas a darem o seu melhor. Agradecemos à Unifev por esse gesto que faz a diferença na vida dessas crianças e adolescentes”.

À frente do Núcleo de Responsabilidade Social, a Profa. Ma. Vanessa Zeitune reforça o papel da Unifev como agente transformador na sociedade, apoiando diversas iniciativas. “A Unifev tem uma relação profunda com o desenvolvimento da comunidade, e a parceria com a Ferroviária é um exemplo disso. Há quatro anos, a nossa Instituição apoia o projeto, que oferece mais do que aulas de futebol, proporciona às crianças e adolescentes a oportunidade de desenvolver habilidades sociais, disciplina e valores importantes para a vida”.

O reitor da Unifev destacou a importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens. “A educação e o esporte caminham juntos e essa parceria tanto em campo quanto fora dele, contribui para que esses jovens se tornem pessoas mais saudáveis e preocupadas em evoluir. A nossa Instituição reafirma o compromisso com a comunidade e com a formação de cidadãos mais completos”, finalizou Gastaldon.

Melhorias

A Unifev, preocupada em contribuir com um ambiente propício para o treino da garotada, realizou também a doação das tintas que serão utilizadas para a pintura do Campo da Ferroviária, localizado no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, no bairro Estação.