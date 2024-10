Morre idoso ferido em acidente na vicinal José de Abreu 

Manoel Gomes da Silva, de 72 anos, ficou ferido após o carro que dirigia sair da pista e bater contra uma árvore no trecho que liga Cardoso ao distrito de São João do Marinheiro.

Um idoso, de 72 anos, ficou ferido após perder o controle da direção de seu carro e bater em uma árvore ás margens da vicinal José de Abreu, que liga Cardoso/SP ao distrito de São João do Marinheiro, na manhã da última quinta-feira (24.out).

De acordo com os registros policiais, Manoel Gomes da Silva seguia sentido Cardoso, quando por motivos a serem esclarecidos pela investigação, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu violentamente com uma árvore.

Com a violência da batida, o carro ficou parcialmente destruído e o idoso preso às ferragens, sendo socorrido por equipes de resgate até o pronto-socorro da Santa Casa de Cardoso; no entanto, em decorrência dos ferimentos foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga/SP, por volta das 10h56. Contudo, apesar dos esforços, Manoel não resistiu e veio a óbito às 7h05, deste domingo (27).

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e periciou o local e o veículo para apontar as possíveis causas do acidente.

Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre o horário e local de sepultamento.

