Deputado Estadual Danillo Campetti destina verba para o Hospital de Base 

O Hospital de Base (HB) recebeu a visita institucional do deputado estadual Danillo Campetti, na manhã desta sexta-feira (25.out). O ex-agente da Polícia Federal conversou com lideranças da Funfarme e conheceu novas estruturas da instituição.

Durante a visita à instituição, o deputado anunciou a destinação de uma verba de R$ 420 mil reais para custeio do Complexo Funfarme.

“Enquanto deputado, a gente sempre busca contribuir com nosso trabalho pelas instituições sérias, que realmente prestam um trabalho relevante para a nossa sociedade paulista. Eu digo que nós parlamentares temos várias pautas, mas a saúde é uma pauta comum de todos e eu, especificamente, trabalho muito nessa questão. O HB, é uma referência estadual e nacional na prestação de serviço de saúde, então me coloco à disposição no que estiver ao meu alcance, para buscar as verbas, destinar as emendas e também buscar efetivar algumas demandas que foram apresentadas, pois trabalhando em prol do HB, trabalhamos em prol da população de todo o estado de São Paulo”, cita o deputado.

“O deputado estadual Danilo Campetti, é de Rio Preto e um parceiro de nossa instituição. Desde que ele entrou como deputado, tem nos ajudado. Além de emenda parlamentar que está nos direcionando ele ouviu algumas reivindicações nossas. Nesta visita, conversamos sobre o encabeçamento de um centro de lesões lábio palatais, porque tem uma grande fila em Bauru, e o deputado Danilo Campetti prometeu também participar disso. Só temos a agradecer por toda a ajuda”, cita o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

A diretor administrativa do HB, Dra. Amália Tieco agradeceu a presença do deputado estadual pelo empenho e cuidado na saúde da região.

“Ficamos muito felizes em receber o deputado Danilo Campetti, porque ele é um amigo que está sempre aqui com a gente, mesmo quando ele ainda não era deputado estadual, ele sempre ajudou com as demandas da saúde da região. Agora que ele é deputado, tem ajuda mais ainda. Então a gente não vê ele apenas como um político, mas como um Parceiro do Bem, que sempre esteve presente aqui em nossa instituição”, disse.

