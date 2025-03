Unifev oferece 38 novos cursos livres com microcertificação em diversas áreas do conhecimento

Cursos na modalidade EaD, a R$ 149, têm carga horária de 80h.

A EaD Unifev apresenta como novidade em 2025 cursos livres com microcertificação nas áreas de Educação, Negócio e Gestão, Tecnologia da Informação, Direito e Desenvolvimento Pessoal, com valor de R$ 149.

Os 38 novos cursos livres da modalidade EaD têm início imediato e oferecem qualificação rápida para atualizar o currículo, com carga horária de 80h. Os interessados podem cursar de acordo com sua disponibilidade, e têm até um ano após a inscrição na plataforma.

Acompanhe os cursos e as áreas:

Educação: Didática do ensino superior, Educação ambiental, Fundamentos da educação especial e inclusiva, Libras, Metodologias ativas na educação, Oficina de produção e revisão de texto, Prática de leitura e escrita com alunos com deficiência intelectual, Psicologia do desenvolvimento, Transtorno do espectro autista e Transtorno e dificuldades de aprendizagem.

Negócio e Gestão: Avaliação de imóveis, Comunicação empresarial, CRM – Marketing de relacionamento, Empreendedorismo, Estratégia de marketing, Gestão de negócios digitais e comércio eletrônico, Gestão de projetos, Gestão estratégica da qualidade, Gestão financeira estratégica, Marketing digital e e-commerce, Marketing digital e Matemática financeira.

Tecnologia da Informação: Banco de dados I, Banco de dados II, Desenvolvimento web, Desenvolvimento de software para web, Gerência de projetos em TI, Gerenciamento de banco de dados, Inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Oficina de informática e Redes de computadores.

Desenvolvimento Pessoal: Gestão de pessoas, Oratória e técnicas de apresentação, Recrutamento e seleção de pessoas, Tomada de decisão focada em gestão de pessoas e Treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Direito: Direito e legislação ambiental.

Para a coordenadora do Núcleo de Ensino a Distância (Nead), Profa. Dra. Nínive Pignatari, “os cursos são uma excelente oportunidade de alcançar capacitação acessível para qualificar o currículo em curto espaço de tempo. O mercado busca profissionais que se mantém atualizados e a Unifev oferece formação continuada com certificação em diversas áreas de conhecimento”.

Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3405-9999 – Ramal 904 ou pelo comercial@fev.edu.br