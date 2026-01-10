Serviço Militar Obrigatório: alistamento para jovens da classe de 2008 segue aberto até 30 de junho

Prazo também vale para regularização de jovens de anos anteriores que não se alistaram no período legal.

Está aberto o prazo para o Alistamento Militar Obrigatório dos jovens do sexo masculino pertencentes à classe de 2008, bem como para a regularização daqueles que não realizaram o procedimento em anos anteriores. O prazo para quem completa 18 anos em 2026 termina em 30 de junho.

O alistamento pode ser feito de duas formas. A primeira é presencialmente, na 189ª Junta de Serviço Militar (JSM) de Votuporanga. A segunda é on-line, exclusivamente para os jovens que estão dentro do prazo legal, por meio do site oficial do Exército Brasileiro.

No alistamento on-line, o jovem deve acessar o site do Exército, selecionar a opção “quero me alistar”, realizar o cadastro no sistema Gov.br, preencher os dados solicitados e imprimir o Certificado de Alistamento Militar (CAM). Após a confirmação, é necessário acompanhar a situação no site a partir do mês de julho, quando será informado se houve convocação ou dispensa.

Já os jovens nascidos antes de 2008 ou que estejam em débito com o Serviço Militar devem comparecer obrigatoriamente à Junta de Serviço Militar de Votuporanga para regularização, não sendo permitido o alistamento pela internet nesses casos. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado. Também haverá a cobrança da multa prevista na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, no valor vigente de R$ 6,46.

Os jovens que realizarem o alistamento on-line deverão comparecer à JSM entre os dias 20 de julho e 10 de agosto de 2026, munidos de RG e CAM, para ciência do enquadramento, que pode resultar em encaminhamento à Comissão de Seleção no Tiro de Guerra de Votuporanga ou dispensa do Serviço Militar Obrigatório, conforme os critérios legais.

Ficam em débito com o Serviço Militar os jovens que não realizarem o alistamento dentro do prazo legal ou que, mesmo convocados, deixarem de comparecer à Comissão de Seleção. O não cumprimento da obrigação acarreta penalidades previstas em lei, como aplicação de multa, impedimento para emissão ou renovação de passaporte, restrições para posse em concurso público, ingresso no serviço público, obtenção de carteira profissional e acesso a benefícios ou contratos com órgãos públicos.

Com o início do ano de 2026, jovens que completam 18 anos já podem realizar o alistamento militar. O procedimento é obrigatório para homens e voluntário para mulheres, pelo segundo ano consecutivo. O prazo final também é 30 de junho. Após essa data, inicia-se a fase de seleção, com exames médicos e testes físicos. Os jovens incorporados deverão servir por um ano a partir de 2027, com possibilidade de prorrogação conforme a legislação.

Em relação ao Serviço Militar Feminino, apesar da disponibilização de vagas em âmbito nacional para Exército, Aeronáutica e Marinha, não houve contemplação de vagas para o Tiro de Guerra 02-088 de Votuporanga, por se tratar de uma organização classificada como Órgão de Formação da Reserva.

Para mais informações, os interessados podem procurar a 189ª Junta de Serviço Militar de Votuporanga, localizada na Rua Rio Grande, nº 1955, bairro Chácara das Paineiras, ao lado do Tiro de Guerra. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Os contatos disponíveis são telefone (17) 3421-7530, WhatsApp (17) 99619-2803 e o e-mail [email protected]