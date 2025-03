Corpo de pescador que desapareceu em rio após batida entre barcos é encontrado 

Acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (3) no Rio Grande. Corpo de Denerval Aparecido Lazarin foi encontrado na tarde de terça-feira (4) em Orindiúva.

O corpo do pescador, de 43 anos, que desapareceu após uma batida entre dois barcos no Rio Grande, foi encontrado em Orindiúva/SP no fim da tarde desta terça-feira (4.mar). O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (3).

Segundo o boletim de ocorrência, quatro pessoas foram socorridas após a batida. Com o impacto, Denerval Aparecido Lazarin desapareceu na água. O amigo que estava na mesma embarcação contou que a falta de iluminação dos dois barcos provocou a batida.

O corpo de Denerval foi encontrado por um pescador, a cerca de quatro quilômetros do acidente, depois que os bombeiros encerraram as buscas. O velório e enterro do pescador será no cemitério de Potirendaba/SP.

*Com informações do g1