Unifev lançará Vestibular de Medicina 2025

Inscrições para a prova serão abertas em breve; curso da Instituição é nota 5 do Ministério da Educação (MEC), atestando sua excelência e qualidade.

A Unifev, em breve, estará com as inscrições abertas para o Vestibular Medicina 2005. Essa é a oportunidade de ingressar em uma Instituição renomada e se preparar para uma carreira de sucesso na área médica.

Com mais de 13 anos de tradição, a Medicina Votuporanga formou centenas de médicos que atuam em todo o Brasil, destacando-se pela infraestrutura de ponta e excelência no ensino. A Unifev é nota 5 do Ministério da Educação (MEC), a pontuação máxima que uma Instituição de Ensino Superior pode receber como atestado de sua qualidade.

O Laboratório de Simulação Realística se destaca como um centro de excelência e um dos principais diferenciais do curso, oferecendo aos alunos uma experiência de aprendizado imersiva e completa, sendo o único no Brasil a contar com dois robôs de pacientes obstétricos: Lucina e Atena. Esses simuladores de alta fidelidade reproduzem com realismo os desafios do parto, proporcionando aos alunos uma vivência de treinamento única.

Acompanhando os robôs obstétricos, o laboratório oferece outros dois simuladores: METIMan, que simula um homem adulto em diversas situações clínicas, possibilitando o treinamento para diferentes procedimentos médicos; e PediaSIM, que simula uma criança de 5 a 7 anos de idade, possibilitando aos alunos aperfeiçoarem suas habilidades em pediatria.