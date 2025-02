Polícia Militar intercepta quadrilha de assaltantes em Mirassol 

Os criminosos haviam roubado uma residência em São José do Rio Preto/SP. Um dos ladrões usava um veículo que havia sido furtado em Valinhos/SP.

A Polícia Militar interceptou na tarde desta quarta-feira (12.fev), em Mirassol/SP, uma quadrilha de assaltantes da capital paulista que estava fugindo após executar um roubo em uma casa, em São José do Rio Preto/SP. Um dos bandidos estava com um carro Honda/HR-V que havia sido furtado em Valinhos/SP.

De acordo com a PM, após o criminoso arrombar o imóvel e fugir para Mirassol, os militares do 52º BPM/I iniciaram uma perseguição e conseguiram bloquear a passagem do automóvel na cidade.

Com o suspeito foram encontradas ferramentas utilizadas no arrombamento da residência, um par de placas veicular e quantia em dinheiro.

Com a prisão do homem, foi possível localizar outros três integrantes da quadrilha, pois ele informou o destino do outro veículo envolvido, que estava de retorno para São Paulo. Na ocasião, as prisões foram feitas pela viatura do policiamento rodoviário em Pedranópolis/SP. Os objetos foram recuperados.

Os quatro indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, ouvidos e colocados à disposição da Justiça.