Unifev inicia ano letivo de 2025 com recepção aos alunos

O primeiro dia de aula na Instituição foi marcado pela recepção de calouros e veteranos de todos os cursos por parte de professores e coordenadores; os encontros ocorreram tanto no Câmpus Centro quanto na Cidade Universitária.

A Unifev deu início às atividades acadêmicas de 2025 nesta segunda-feira (3.fev), com a recepção aos calouros e veteranos de todos os cursos de graduação. Professores e coordenadores se reuniram no Câmpus Centro e na Cidade Universitária para o primeiro dia de aula, marcando o início de um novo ano de aprendizado e experiências.

Os alunos dos primeiros anos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do Centro Universitário de Votuporanga, os professores e os colegas de curso. Além disso, participaram de atividades de integração e receberam informações sobre o funcionamento da Unifev. O objetivo da iniciativa foi integrar os novos universitários e promover um ambiente acolhedor para o início do ano letivo.

Para celebrar este momento especial, os calouros receberam um Kit Pertencimento, criado com carinho para recepcioná-los, incluindo agenda, adesivo do curso e convite para a palestra que será realizada no dia 11 de fevereiro. O evento de boas-vindas aos calouros, “Acolhe Alunos 2025”, contará com a presença do escritor Jardel Beck, que abordará o tema “Quando a tecnologia é comum, o extraordinário é ser humano” e será realizado no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

Giovana Bonfim, caloura do curso de Psicologia, relatou grandes expectativas para a graduação. “Espero que sejam anos muito bons, de muitas experiências. Escolhi a psicologia por ser uma área que gosto muito e a Unifev por ser uma faculdade muito bem avaliada, com notas muito boas”.

João Pedro Morais estava ansioso para iniciar seus estudos em Publicidade e Propaganda. Segundo ele, a escolha pela Instituição se deu pela infraestrutura completa, que conta com laboratórios de comunicação, informática, rádio e TV, fotografia, entre outros. Morais acredita que essa estrutura diferenciada será fundamental para o seu desenvolvimento acadêmico.

O pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, salientou que os planejamentos para o ano letivo, realizados previamente com os professores e coordenadores, visam oferecer a melhor experiência educacional possível. “O objetivo é sempre aprimorar e inovar, buscando o engajamento dos alunos nos estudos, em seus projetos acadêmicos, metas de vida e aspirações futuras. Desde os calouros até os veteranos, estamos sempre juntos para apoiá-los”.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reiterou a satisfação de recepcionar os universitários. “É um dia especial. A Unifev oferece uma estrutura completa e é visível a alegria dos que retornam e dos que chegam agora. 2025 será um ano de muito trabalho, novos projetos e ações, contribuindo para o conhecimento e desenvolvimento de todos. Desejo um ótimo ano letivo a todos nós”.

A Unifev oferece diversos cursos de graduação nas áreas de humanas, exatas e biológicas e se destaca pela qualidade de ensino e pela infraestrutura moderna, que proporcionam aos alunos uma formação completa e de excelência. Além disso, conta com um corpo docente qualificado e experiente, que está sempre pronto para ajudar os alunos em seus estudos.

As inscrições para o Vestibular 2025 ainda estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, pelo site unifev.edu.br/vest25. O processo seletivo é on-line e gratuito, e a avaliação é feita por meio de uma redação. Os candidatos podem escolher entre diversos cursos de graduação presenciais.