Palmeiras faz trabalho tático e ajusta bolas paradas na véspera do Dérbi 

Verdão recebe o Corinthians nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque.

O Palmeiras ajusta os últimos detalhes de olho no Dérbi desta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Na manhã desta quarta, Abel Ferreira comandou um treino na Academia de Futebol em que fez trabalhos táticos e de bolas paradas na véspera do clássico contra o Corinthians.

No domingo, o Verdão goleou o Guarani por 4 a 1 com boa exibição da equipe considerada ideal. Abel Ferreira agora avalia a estratégia para o clássico, válido pela sétima rodada do Paulistão.

Neste início de Estadual, o Palmeiras tem realizado revezamento a cada jogo, mas pela importância do clássico e os três dias de intervalo, a tendência é de que a base da última equipe seja mantida.

Nas laterais, Mayke e Piquerez entraram bem e são candidatos a brigar por uma vaga. No caso específico do uruguaio, ainda há um cuidado maior, pois ele está voltando de uma cirurgia no joelho que o deixou seis meses fora de combate.

Felipe Anderson, ausência nos últimos dois confrontos por dores no púbis, avançou no seu tratamento e participou de parte do treinamento integrado ao grupo. Ele está em transição entre a parte física e técnica e não tem presença garantida no Dérbi.

A provável escalação para o jogo tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Mauricio.

Com 11 pontos, o Palmeiras é vice-líder do Grupo D no Paulistão. O São Bernardo, com 15, lidera a chave.

