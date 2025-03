Unifev contrata docente para a graduação em Enfermagem

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas até o dia 10 abril, através do site unifev.edu.br/trabalheconosco

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, comunica a abertura de inscrições para o processo seletivo para o cargo de docente no ensino superior, que ocorrerá até o dia 10 de abril. O objetivo é selecionar candidatos para o cargo na área de Enfermagem – Estágio Supervisionado: Saúde Coletiva, em cadastro de reserva. Os requisitos exigidos são graduação em Enfermagem com inscrição ativa no respectivo conselho de classe, além de pós-graduação Lato Sensu na área da saúde, com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, no site unifev.edu.br/trabalheconosco, onde os candidatos deverão preencher a Ficha de Inscrição Eletrônica e informar o link do seu curriculum vitae na plataforma Lattes. Ao se inscrever, o candidato declara aceitar os termos do Edital, incluindo a coleta e o tratamento de seus dados pessoais para cumprir exigências legais perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As informações prestadas no formulário de inscrição são de total responsabilidade do candidato, e a Fundação se reserva o direito de excluir inscrições incompletas ou com dados falsos.

O processo seletivo incluirá três etapas: avaliação escrita, que será realizada no dia 28 de abril de 2025, com duração de 2 horas, e terá caráter eliminatório e classificatório; avaliação profissional (didática), que será uma aula teórica ministrada pelo candidato, e ocorrerá no dia 9 de maio; e, análise de curriculum. O resultado final será divulgado no dia 12 de maio.

Os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos exigidos no ato da contratação, com comprovação dos requisitos para o cargo. O contrato será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com regime de experiência e salário conforme o Plano de Cargos e Salários dos Docentes da Unifev. O processo seletivo tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação.