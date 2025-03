CBF reelege Ednaldo Rodrigues em votação com chapa única 

Presidente recebe 100% dos votos do colégio eleitoral, entre federações e clubes das Séries A e B.

Com a chapa “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, o atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi reeleito por aclamação na Assembleia Geral da entidade, na manhã de segunda-feira. A eleição foi marcada há oito dias – para véspera de Argentina x Brasil, pelas Eliminatórias da Copa masculina de 2026. O novo mandato começa em março de 2026 e vai até março de 2030.

É a primeira reeleição de Ednaldo na CBF. Ele assumiu o poder provisoriamente em junho de 2021, depois do afastamento de Rogério Caboclo, sob acusações de assédio sexual e moral. Ednaldo, que chegou a dizer que não seria candidato à reeleição, tem direito a mais uma reeleição. Portanto, pode ficar no poder até 2034.

Ednaldo recebeu votos de todas as 27 federações, de todos os 20 clubes da Série A e também dos 20 clubes da Série B. Desta maneira, Ednaldo foi reeleito com 100% dos votos do colégio eleitoral.

“Hoje, celebramos não apenas a confirmação do nosso trabalho pela reeleição, mas o triunfo da democracia, do diálogo, da liberdade e da autonomia das organizações esportivas. Ao longo dos últimos anos, enfrentamos muitos desafios. Sofremos todo tipo de preconceito e perseguições. Tentaram até um golpe. Resistimos e vencemos. Agradeço a Deus por tudo, à minha família pelo apoio incondicional e a todos que trabalham incansavelmente todos os dias para fortalecer e purificar o futebol brasileiro, em especial à Fifa, a Conmebol e a cada um de vocês, representantes de federações e clubes, pela confiança e parceria ao longo desses anos”, disse Ednaldo, em parte do seu discurso de agradecimento.

A chapa de Ednaldo tem os seguintes vice-presidentes: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

Na inscrição da chapa, 27 federações, 13 clubes da Série A e 13 clubes da Série B assinaram pela reeleição de Ednaldo. A CBF não tem eleição com dois candidatos desde 1989, quando Ricardo Teixeira, apoiado pelo ex-presidente da CBF e então presidente da Fifa, João Havelange, venceu Nabi Abi Chedid, que tinha o apoio do então presidente Octávio Pinto Guimarães.

Em dezembro de 2024, o ex-atacante Ronaldo se declarou candidato à presidência da CBF. Porém, na semana passada, o Fenômeno desistiu por falta de apoio de federações. Para lançar candidatura, é necessário contar com pelo menos quatro federações e quatro clubes das Séries A e B.

O colégio eleitoral da CBF é formado pelas 26 federações estaduais e a do Distrito Federal, que têm voto com peso três, pelos 20 clubes das Série A (peso dois) e pelos 20 clubes da Série B (peso 1).

A CBD, antiga Confederação Brasileira de Desportos, foi fundada em 1914 e virou CBF em 1979. Desde então, passaram pela presidência da CBF apenas nove nomes, sendo um deles o ex-vice-presidente Coronel Nunes, em caráter interino.