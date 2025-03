Tarcísio nega ter elogiado urnas eletrônicas: “Falei da Justiça Eleitoral” 

“O que eu falei foi da Justiça Eleitoral, instituição Justiça Eleitoral, acho que a gente tem que separar as coisas”, afirmou o governador em entrevista ao podcast “Inteligência LTDA”, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico das urnas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira (24.mar) que as falas proferidas nas últimas semanas sobre as eleições tratavam sobre a Justiça Eleitoral, e não sobre urnas eletrônicas. “O que eu falei foi da Justiça Eleitoral, instituição Justiça Eleitoral, acho que a gente tem que separar as coisas”, afirmou o governador em entrevista ao podcast “Inteligência LTDA”, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico das urnas.

Na última quinta-feira (20), o governador disse que as eleições brasileiras “vem se tornando referência em termos de velocidade, de apuração e de tecnologia”. “Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui”, prosseguiu.

Por isso, segundo apurado pela CNN, o governador recebeu críticas diretas de aliados de Bolsonaro. O argumento é de que esse tipo de afirmação pode atrapalhar a defesa do ex-presidente em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a denúncia de um plano de golpe de Estado.

“Eu disse que a Justiça Eleitoral tem tido uma missão de garantir as eleições em todo o país, tem um esforço logístico muito grande, tem conseguido apresentar resultados com oportunidade. Isso é interessante. Isso não quer dizer que aquilo que é falado, que se busca aumentar a segurança do peito, que isso não tenha que ser pensado ou visto”, prosseguiu Tarcísio durante o podcast.

Bolsonaro foi questionado se a declaração gerou algum incômodo entre ele e o governador de São Paulo e negou. “Sem problemas. Conheço o Tarcísio e está indo para sete [anos]. Confiança total nele. Na política, até por vezes, ele como ministro tinha liberdade de falar comigo e falava: ‘Pisou na bola aqui’. E eu entendo, ele como governador também dá uma pisadinha de vez em quando e acontece. A gente não consegue agradar”, afirmou Bolsonaro.

