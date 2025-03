Unifev celebra o Dia da Mulher com ações de bem-estar para suas colaboradoras

As atividades destacam a importância de valorizar e cuidar das mulheres que contribuem para o sucesso da Instituição.

Nesta sexta-feira (7.mar), em alusão ao Dia Internacional da Mulher (08 de março), a Unifev realizou um evento para celebrar as mulheres que fazem parte da sua história. Com o objetivo de promover o bem-estar e o autocuidado de suas colaboradoras, a Instituição proporcionou uma experiência única de beleza e relaxamento. Entre os serviços oferecidos, em um ambiente acolhedor e exclusivo montado no espaço de convivência da biblioteca do câmpus Centro, estavam ventosaterapia, massagens, drenagem linfática, limpeza e hidratação facial, manicure e poltronas massageadoras.