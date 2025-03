Votuporanga realiza 1ª cirurgia de Mohs, técnica de alta precisão contra o câncer de pele 

O método, aplicado pela dermatologista Dra. Aniela Maria Rodrigues, reduz o risco de recidiva e aumenta a segurança do paciente, uma vez que todas as margens do tumor são avaliadas antes do término do procedimento.

A saúde em Votuporanga alcançou um novo patamar com a realização da primeira cirurgia micrográfica de Mohs na cidade. O procedimento, considerado um dos mais eficazes para o tratamento do câncer de pele, foi realizado com sucesso nesta semana, garantindo maior precisão na remoção do tumor e preservação dos tecidos saudáveis.

A técnica de Mohs permite a retirada do tumor em camadas sucessivas, que são analisadas imediatamente durante a cirurgia. Esse método reduz o risco de recidiva e aumenta a segurança do paciente, uma vez que todas as margens do tumor são avaliadas antes do término do procedimento.

A paciente, uma mulher de 70 anos diagnosticada com dois carcinomas basocelulares – um no nariz e outro no antebraço –, teve o tratamento conduzido pela dermatologista Dra. Aniela Maria Rodrigues, em sua clínica médica localizada na Rua Minas Gerais, 3839. No Brasil, apenas cerca de 160 cirurgiões dermatológicos são especializados nessa técnica, tornando o feito um marco para a saúde da região.

Com esse avanço, Votuporanga amplia o acesso a um tratamento dermatológico altamente especializado, que antes só estava disponível em grandes centros médicos.