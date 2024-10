4ª Feira das Ciências do Colégio Unifev foi um sucesso

Evento, realizado no último sábado (5), reuniu um grande público para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio.

A quarta edição da Feira das Ciências do Colégio Unifev superou todas as expectativas, reunindo um expressivo público na manhã do último sábado (5.out), nas dependências da escola, para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio, com base nos conhecimentos aprendidos em sala de aula. A programação foi marcada pela apresentação de inúmeros projetos, espalhados por todos os cantos da Cidade Universitária.

A solenidade de abertura teve as presenças do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, vereador Daniel David; e da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes. O Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Unifev participou promovendo uma série de iniciativas voltadas à educação ambiental, em colaboração com o curso de Agronomia, a empresa Cofco International, a Saev Ambiental e a Polícia Militar Ambiental de Votuporanga. Na avaliação do presidente da FEV, os trabalhos apresentados demonstraram o talento dos alunos, encantando a todos os presentes. “É um evento tradicional do Colégio Unifev, que fortalece os laços familiares e escolares, estimulando a curiosidade e a criatividade dos nossos alunos, proporcionando um ambiente propício para a pesquisa e o aprendizado”, afirmou Vasconcelos. O reitor da Unifev parabenizou a direção do Colégio pela organização da Feira das Ciências. “É um evento crucial para valorizar a cultura científica desde a infância, preparando as novas gerações para um futuro inovador”, completou Gastaldon. Para a diretora, o evento foi uma oportunidade de estimular a curiosidade científica e celebrar a paixão pelo aprendizado, reunindo alunos, professores, pais e responsáveis em torno desse propósito. “Chamamos de Feira das Ciências porque explora várias áreas do conhecimento e não só a disciplina de ciências em si. É um evento que vai além da sala de aula, envolve a participação de toda a família. Os experimentos resultam nessa apresentação linda, que já acontece há quatro edições e é sempre um sucesso”, finalizou Adriana.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3