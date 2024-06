Unifev celebra formatura das turmas de Enfermagem, Farmácia e Medicina

Colação de grau conferiu diplomação a mais de 100 alunos na noite de quinta-feira (27), no Votuporanga Clube.

A Unifev realizou, na última quinta-feira (27.jun), a colação de grau dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Medicina. As solenidades promovidas no salão do Votuporanga Clube conferiram o diploma a mais 100 alunos da Instituição, que em meio a familiares e amigos celebraram uma importante etapa de suas vidas.