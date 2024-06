SOBRIEDADE JÁ

NÓIS CAPOTA, MAS NÃO BRECA

Esses dias na rodovia um carro bem novo, importado, me ultrapassou, mas deu para ver um adesivo nele dizendo: “Deus é Fiel.”

De certa forma, mostrava que o dono do carro, expunha ali sua gratidão, externava sua fé.

Tá! Mas não demorou muito e eu encostei atrás de um outro carro, já um carro bem velho, acho que um Passat 78, falo Passat porque já tive um, e nesse carro havia também um adesivo.

Sabe o que estava escrito?

“Nóis Capota, mas não Breca”

Olha a diferença, o aparentemente mais poderoso, mais rico, reconhecendo a providência divina, e o outro, arrogante, desafiando as circunstâncias, meio que admitindo, eu perco, mas não recuo, tô na estrada errada, mas não volto.

Lógico, eu sei de toda ironia que existe nisso, mas vale a pena perguntar: “Será que nós não andamos capotando por aí na vida, simplesmente porque nossa arrogância se recusa a brecar?”

SOU ATEU SIM, GRAÇAS A DEUS

Muitas personalidades da história que se declararam ateus durante a vida toda, chegando perto da morte, abriram a guarda, negaram praticamente tudo que viveram e ensinaram, li que muitos na eminência da morte pediram um líder espiritual, um padre para se confessarem, vi até que a empregada de Kal Marx relatou que nos seus últimos dias de vida, ele se tornou um homem temente a Deus, e ficava por horas sozinho no seu quarto, com velas acesas rezando.

O que acontece, é que muitas pessoas ficam a vida toda tentando uma prova de que Deus existe. Acontece que Deus está acima de qualquer verificação humana, é simples, para se conseguir provar a existência de Deus, Ele precisaria se transformar em um teorema, ser explicado, caber dentro o limite mental humano, mas quando algo cabe dentro do limitado escopo mental humano, Ele não é grande suficiente para ser definido como Deus.

SÓ SE DÁ A LUZ, GRÁVIDA

Certa vez sugeriram ao grande filósofo Sócrates, que amarasse umas 30, 40 pessoas, e falasse sobre seus princípios, sua sabedoria, imaginando que isso poderia transformar aquelas pessoas.

Olha a resposta do Sócrates: “Minha mãe foi uma parteira, mas ela nunca conseguiu que uma mulher que não estivesse grávida, desse a luz.”

O que ele quis dizer?

Que é impossível, mesmo a força, tirar de dentro de alguém algo que ele não tenha.

Hoje eu vejo muitos pais frustrados porque os filhos não lhes ouvem, são indiferentes, ignoram conselhos, princípios, sei que está complicado.

Mas olha, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: continue falando, continue plantando, continue colocando dentro dos seus filhos a semente da verdade que você acredita, no momento certo as circunstâncias da vida vão fazer seus filhos darem a luz as verdades que você acredita.

Mas lembre-se: “Só serão capazes de dar à luz, aquilo que você colocou dentro deles.”

PERDER É INEVITÁVEL, ESTAR PERDIDO É OPÇÃO

É preferível você estar perdendo na vida, do que estar perdido na vida.

A gente sofre quando perde, mas normalmente são nessas perdas que a gente encontra, coisas, momentos, e até pessoas que nem imaginava existir.

Dizem até que o medo de perder não deixa ganhar, eu vou além, eu acredito que o medo de perder faz perder.

Mas normalmente, depois que uma perda cai como uma bomba na nossa história, ela desbloqueia o que impedia de enxergarmos de realidade.

Perder dói, mas perdas e ganhos fazem parte do processo de humanização.

Então que tal a partir de agora olhar suas perdas como a liberação de espaços, e ser mais leve, mais livre, e até mais vazio, e deixar a vida remover coisas e pessoas, mas na certeza que logo, ela te surpreenderá com o novo.

Perder é inevitável, agora estar perdido porque perdeu, é uma opção.

A ÁGUA MATA A SEDE, MAS TAMBÉM MATA AFOGADO

Normalmente vemos situações difíceis como um teste, para nós e ou para os outros.

Quantas vezes repetimos, principalmente para os outros: “Ah essa dificuldade é uma prova de Deus pra ver como está a sua fé.”

Olha, pode até ser sim, que a doença, a dificuldade financeira, a escassez, a insuficiência, prove o homem, mas existe uma prova sutil, e ela é a abundância.

Aliás, acho que seja a prova mais genuína viu. Normalmente na abundância as pessoas esquecem da fé, a fartura provê, e Deus fica de lado.

Me diz quantos na fartura, teriam a ousadia de dizer?

O que eu faço Senhor, me ajude decidir, como devo administrar minha fartura, difícil hein?

Se instala uma ideia de mérito, como que dizendo, ah eu ganhei porque mereço, porque sou bom, e vem junto a prepotência, a soberba, autossuficiência.

Cuidado em lidar com o excesso.

Eu sei que a falta de água, mata de sede, mas fartura de água, se você não souber nadar, mata afogado.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai

