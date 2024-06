Linha férrea passa por obras e causa interdição de avenida em Votuporanga 

A concessionária responsável pela linha férrea informou que as obras já foram iniciadas e vão até o dia 5 julho. Durante esse período vai ser feito um túnel para melhorar o trânsito para os motoristas.

A linha férrea em Votuporanga/SP passa por obra de transposição para a construção de um túnel. O objetivo é evitar o cruzamento em nível entre trens e veículos. O trabalho começou nesta quinta-feira (27.jun) e vai ser realizado pela concessionária que administra o local.

Durante as obras, os motoristas que transitam pela Avenida Hernani Nabuco não vão conseguir o acesso para a Rodovia Péricles Bellini (SP-461) na zona sul da cidade.

A recomendação é que os motoristas sigam a sinalização, as orientações, e evitem passar naquele trecho.

A concessionária Rumo informou que a interdição vai até o dia 5 de julho e que as obras devem ser entregues no mês de agosto. O objetivo da benfeitoria é fazer com que os motoristas da zona sul não precisem passar pela linha do trem para ter acesso a pista.

*Com informações do g1