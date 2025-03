Unifev anuncia programação especial do Cineclube no Mês das Mulheres

As exibições ocorrem às sextas-feiras, às 19h30, no auditório do câmpus Centro, e são abertas à toda a comunidade acadêmica, de forma gratuita.

Em comemoração ao Mês das Mulheres, o Cineclube Cabrera, uma iniciativa do curso de Publicidade e Propaganda em parceria com o Núcleo de Cultura e Arte da Unifev, apresentará uma série de filmes que exploram as histórias e perspectivas femininas, seja por meio das cineastas que dirigiram essas obras ou pelos personagens marcantes que elas retratam. Além da exibição, serão realizados debates que visam aprofundar a reflexão sobre a história do cinema, a linguagem audiovisual e o papel crucial das mulheres nesse campo.