Max Atacadista inaugura loja em Votuporanga 

Primeiro atacarejo da cidade está localizado na Avenida Nasser Marão, nº 2519, às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320); unidade abrirá de segunda a sábado das 7h30 às 22h e aos domingos das 8h às 21h.

Votuporanga conta oficialmente com uma unidade do Max Atacadista, inaugurada em solenidade na manhã desta quinta-feira (25.set). O primeiro atacarejo a ser instalado no município gera 250 vagas de emprego e promete aquecer ainda mais a economia local.

Em evento concorrido, os diretores do Grupo Muffato, Ederson e Everton Muffato, do supervisor regional, Mauro Murici, do gerente da unidade, Thadeu de Carvalho, do prefeito Jorge Seba (PSD), do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), de secretários municipais e vereadores, cortaram a fita inaugural do novo empreendimento.

“Estamos felizes em inaugurar o Max Atacadista em Votuporanga, uma cidade que nos acolheu com tanto carinho em 2020. Nosso propósito é oferecer ao cliente economia de verdade, comodidade e uma experiência de compra diferenciada, que atende desde o pequeno comerciante até as famílias da região”, destacou Ederson Muffato.

Por sua vez, Jorge Seba ressaltou que a chegada do grupo representa um ganho significativo para o município, tanto pelo impacto econômico quanto pela geração de empregos e fortalecimento do comércio local: “Essa é a maior proteção social que podemos oferecer à nossa população, emprego. Nossa luta desde os primeiros dias do nosso mandato foi retomar o crescimento da nossa cidade no período pós-pandemia, trazendo novas empresas, fortalecendo as que já estão aqui e proporcionando renda para as famílias que vivem aqui. E Deus tem sempre voltado os olhos para a nossa querida Votuporanga. Então, a chegada do Max Atacadista é um marco para a nossa cidade. Este investimento traz novas oportunidades para os nossos cidadãos, além de fortalecer o comércio local e atrair novos negócios para a região.”

A nova loja está localizada nas margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na Avenida Nasser Marão, nº 2519, em um ponto de fácil acesso e com localização estratégica para atender tanto consumidores da cidade quanto de municípios vizinhos. O empreendimento possui 11 mil m² de área construída, com 350 vagas de estacionamento para garantir comodidade aos clientes. O Max Atacadista une atacado e varejo em um só lugar.

O investimento para a construção da unidade foi de aproximadamente R$ 38 milhões, representando um marco de desenvolvimento para a região. A operação vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local. Com modelo de atacarejo, o Max Atacadista permite que os consumidores tenham benefícios exclusivos: compra em quantidade, ideal para comerciantes e transformadores, itens avulsos, que oferecem praticidade às famílias e o Crediffato, linha de crédito exclusiva que facilita as condições de pagamento.

O Crediffato oferece uma série de benefícios exclusivos aos clientes. Com ele, é possível aproveitar preços de atacado nas compras de varejo e parcelar em até três vezes. Outro diferencial é o Clube Max, que garante descontos especiais e oportunidades de economia ainda maiores para os clientes cadastrados, fortalecendo a fidelização e tornando cada compra mais vantajosa.

Já a experiência de compra será potencializada por uma estrutura moderna, climatizada e ampla, oferecendo conforto e praticidade. A loja contará com setores completos como açougue, padaria, hortifrúti, frios, bazar e mercearia, além de corredores largos, sinalização clara e tecnologia aplicada à gestão de preços e promoções.

Em entrevista ao Diário, Ederson Muffato aproveitou para convidar a população de Votuporanga e região para conhecer a nova loja: “O nosso cliente terá aqui um centro completo de compras e um lugar para fazer economia. Aceitamos cartões de crédito, cartões de débito, a sacola é gratuita, e importante dizer, não precisa fazer cadastro, é a facilidade de comprar no atacado como se estivesse em um supermercado tradicional. E esse é o sucesso do Max. A gente se orgulha de dizer que o Max tem mais de 15 mil itens. É o atacarejo mais completo e com maior variedade do Brasil. Gostaria de deixar o convite, estamos atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22h e aos domingos das 8h às 21h”, concluiu o diretor do Grupo Muffato.