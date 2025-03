Vereadores se manifestam contra o fechamento do Ecotudo Sul 

“Hoje não se pode falar que não tem dinheiro para pagar aluguel ou pagar o guarda, porque isso é mentira. Porque foi aprovado aqui ano passado, eu votei contra, mas foi aprovado aqui a Taxa de Lixo”, disparou Osmair Ferrari (PL). Assunto veio à tona após uma reportagem do Diário mostrar a situação caótica do espaço que já foi exemplo para o Brasil.

O iminente fechamento do Ecotudo Sul, unidade pioneira em Votuporanga/SP, foi um dos principais assuntos abordados pelos vereadores durante a 6ª sessão ordinária da Câmara, desta quarta-feira (5.mar). A situação caótica enfrentada pelo local que já foi referência nacional em política ambiental foi retratada em uma reportagem especial do Diário de Votuporanga na última semana, intitulada: “Ecotudo Sul: de exemplo nacional à risco ambiental”.

Na tribuna da Casa de Leis, os parlamentares detalharam que o local tem sido alvo de furtos constantes, principalmente após o fim da vigência do contrato com uma empresa de segurança privada, motivo que resultou na desativação temporária da unidade, já que foram levados os fios da rede elétrica. O local serve apenas para o recebimento de pneus, descartados, inclusive, por outros municípios. Contudo, os rumores de fechamento definitivo da unidade ganham cada vez mais força.

Os vereadores Wartão (União Brasil), Cabo Renato Abdala (PRD), Osmair Ferrari (PL) e Emerson Pereira (PSD), por exemplo, abordaram o tema na linha do não fechamento do espaço utilizado para o descarte de materiais. Em sua fala, Emerson Pereira classificou a possibilidade de fechamento da unidade como “inadmissível”.

Osmair Ferrari demonstrou preocupação com o encerramento do serviço no endereço atual e chegou a sugerir possibilidades: “Eu espero que o prefeito tome uma providência urgente, juntamente com o nosso superintendente Luciano [Luciano Passoni], inclusive, falando com o Luciano hoje, eu estou muito preocupado, muito preocupado porque ele foi taxativo e provavelmente o nosso Ecotudo Sul vai fechar. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum, porque se acontecer, vai ser um caos para toda nossa cidade, para toda essa região aqui da zona Sul, descendo da cidade, quer dizer, vamos ficar lá com a zona Norte, Leste, Oeste, quer dizer, mas vai fechar porque o proprietário não dá uma manutenção no prédio. Tudo bem, então eu acho o seguinte, fique lá então paliativamente. Alugue um outro prédio ali nas proximidades. Nós temos a possibilidade até de, uma pessoa que eu estava conversando hoje deu a dica, onde está a Coopervinte, eu não sei como é que se encontra a Coopervinte. Na verdade, poderá até servir o espaço, porque a Coopervinte é grande, eu não estou dizendo que possa ser lá, mas é uma situação que nós podemos estar resolvendo, o que não pode é fechar o Ecotudo Sul.”

“Ah, mas teve vandalismo! Tudo bem, mas teve lá e tem em todos os lugares. A vereadora acabou de dizer agora há pouco que a fiação lá da Mata dos Macacos foi totalmente furtada. Então, tem lá 30, 40 pontos escuros, mas tem que ir lá e resolver o problema. Então é o mesmo caso do Ecotudo Sul, esperamos que isso não seja de verdade. Que o Ecotudo Sul não venha fechar as suas portas, sem ninguém tomar providência. Porque senão, estou avisando aqui, é mais um problema sério que nós vereadores vamos ter que resolver juntamente com o Executivo, porque não pode fechar”, emendou Osmair Ferrari.

“Eu espero que essa questão do Ecotudo Sul seja resolvida o mais rápido possível para que isso não aconteça, porque isso vai dar um impacto, por exemplo, hoje não se pode falar que não tem dinheiro para pagar aluguel, ou pagar o guarda noturno, diurno, isso é mentira, porque foi aprovado aqui ano passado, eu votei contra, mas foi aprovado aqui a Taxa do Lixo que provavelmente estará sendo cobrada daqui um mês, dois meses, segundo as pessoas que lidam com essas taxas lá na Saev. Vai vir cobrando na fatura de água. Então, dinheiro vai ter para pagar. Então esperamos que esse Ecotudo não feche. Se fechar paliativamente, que abra, que se alugue um prédio, que a Prefeitura construa um prédio naquela região para que a sociedade não pague o pato mais uma vez”, concluiu.

Emerson Pereira, conhecido representante da região sul da cidade, visitou a unidade e mostrou no telão da Casa de Leis um vídeo do local, enquanto tratava do tema: “Não podemos aceitar uma resposta tão vaga como essa de que o espaço está realmente para ser desativado, devido a Prefeitura pagar R$ 15 mil por mês de aluguel e a família não dar suporte. Não podemos aceitar que os próprios funcionários estejam com medo de adentrarem lá no Ecotudo Sul para o seu serviço por causa dos vândalos. A população de bem está cobrando a reabertura daquele espaço”, completou.

Wartão também focou no assunto: “O povo está fazendo fila na UPA, fila na Santa Casa, quando não é na UPA tem que ir para a Santa Casa, quando não é na Santa Casa é no mini-hospital do Pozzobon, nos postinhos de saúde dos bairros. E vamos lá para a zona Sul, o Ecotudo fechado. Como que nós vamos acabar com a dengue aqui, se nós vamos começar fechando os Ecotudos? Precisa tirar toda aquela sujeira que tem na cidade, onde o pessoal tem que fazer o descarte da sua casa, do seu quintal, para levar para o Ecotudo, está fechado. Eu acho isso um descaso, isso não pode estar acontecendo. Eu acho que teria que rever isso aí. Se foi problema que levaram, entraram pessoas lá e pegaram os fios, e sumiram com os fios, coloca segurança, coloca as pessoas para cuidar lá e abre o Ecotudo, põe ele para funcionar. Às vezes, ao invés de abrir para limpar a cidade, nós estamos fechando.”